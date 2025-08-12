Lamine Thior explica cómo construye la extrema derecha sus discursos racistas: "Flipando en colores, ¿verdad?"

El colaborador explica que mucha gente, ante un problema con una persona racializada o de origen migrante, "tiende a generalizar y a conectar un agravio puntual con todas las personas del mismo color de piel".

Lamine Thior dedicaba su sección, 'Microracismos' al efecto de homogeneidad del exogrupo o efecto de raza cruzada. "Esta denominación", explicaba "se refiere a que tendemos a percibir a los miembros de otros grupos étnicos, diferentes al nuestro, como más similares entre sí".

El colaborador lo simplificaba indicando que el término se refería a percibir que "todos los negros, latinos o asiáticos se parecen entre ellos". "Para algunos, todos los negros somos como los Gemeliers", añadía. Lamine ponía como ejemplo a Samuel L. Jackson que, durante una entrevista, fue confundido por el presentador con Laurence Fishburne. "Puede que seamos negros y famosos, pero no nos parecemos", le espetaba el actor al periodista.

Thior destacaba algo curioso: "Socialmente, se suele ser más comprensivo con las personas del mismo color de piel". Lamine ponía como ejemplo que si en un estadio, miles de personas blancas coreaban insultos racistas en un estadio, "el resto de personas blancas en sus cabales piensa que se trata de un grupo aislado de maleducados detestables". "Sería falso decir que todas las personas blancas son racistas", apuntaba.

El colaborador añadía que si, en cambio, en alguna ocasión "una persona racializada o de origen migrante, o que creas que lo es, no te cedió el asiento del bus, se tiende a generalizar y a conectar ese agravio puntual con todas las personas del mismo color de piel".

"Se acaba pensando que somos un grupo organizado y que hemos venido a joderte a ti y a invadir el país", añadía. El colaborador indicaba que este tipo de discurso es el utilizado por la extrema derecha. "Flipando en colores, ¿verdad?", concluía.

