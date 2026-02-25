Wyoming avisa sobre las amenazas de Vox: "No estamos ante el típico 'que viene el lobo', han dicho qué gallinas se van a comer"

El presentador de El Intermedio señala que el partido de ultraderecha ha amenazado con eliminar los derechos LGTBI, han prometido expulsar a ocho millones de inmigrantes o incluso han amenazado con cerrar À Punt, la televisión autonómica valenciana.

Una de las protas del día, como señala el Gran Wyoming, es Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno "ha anunciado que no será candidata en las próximas elecciones". El presentador considera que ministra de Trabajo tenía otra opción: "Esperar a que llegue la ultraderecha y legalice su partido".

El presentador cuenta que este martes Vox "amenazó con ilegalizar a todos los partidos independentistas cuando lleguen al poder". "Y ya puestos, ¿por qué no también a Sumar? O a Podemos, que se pasan el día independizándose unos a otros", señala Wyoming.

Vox, además, también amenazaron con entrar a Televisión Española con motosierras, lanzallamas y echar al presidente de RTVE "a patadas". "¿Qué queréis? Esto me preocupa", afirma el presentador, "no es que no sepan cómo funciona la democracia, es que no saben cómo funcionan los timbres".

Wyoming indica que en el partido de ultraderecha "no tienen reparo en lanzar amenazas de todo tipo". Vox ha prometido deportar a ocho millones de migrantes, han amenazado a instituciones como la Academia Valenciana de la Lengua y con eliminar los derechos LGTBI y acabar con el desfile del orgullo.

Los medios de comunicación también están en su punto de mira. Por ejemplo, han amenazado con cerrar À Punt, Canal Sur o "incluso laSexta". "Mírame bien, aunque lleve la camisa con holgura... ¡Hasta aquí podíamos llegar!", dice Wyoming.

El presentado indica que, aunque se pueda pensar que son solo amenazas, "son creíbles". Como indica Wyoming, los gurús ideológicos de Vox, Javier Milei o Donald Trump, han cumplido lo prometido. Por ese motivo él no se fiaría. "No estamos ante el típico 'que viene el lobo', es que el lobo ya nos ha explicado qué gallina se va a comer", expone. "Y no se vosotros, pero yo no tengo nada de gallina", concluye, "me identifico más con el gallo: por las ganas de pelear y por las patas".

