Garamendi y Díaz se tiran los sueldos a la cabeza: "Yo no he dicho que iba a cobrar tres veces el salario mínimo, ella sí lo dijo"

Entre líneas El choque entre la patronal y la ministra de Trabajo viene de lejos, desde que en las últimas subidas del salario mínimo el representante de los empresarios ha mostrado su disconformidad. Sin embargo, los ataques verbales han escalado en esta última subida.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha criticado a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, por un "ataque personal" respecto a su salario, destacando que su sueldo es pagado por una organización privada y es "transparente", mientras que el de Díaz lo financian los españoles. Garamendi recordó que Díaz prometió no cobrar más de tres veces el SMI, pero su retribución actual es superior. En una entrevista en RNE, Garamendi rechazó el "ataque personal" en el contexto del diálogo social y criticó la subida del SMI, señalando que afecta a pequeñas empresas. Además, mencionó el impacto de los crecientes costes e impuestos en las compañías españolas.

En una entrevista en RNE, Garamendi ha salido al paso de las declaraciones de Díaz desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó la subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año. Allí, Díaz abordó el rechazo de la CEOE a esta revalorización y exigió a Garamendi "responsabilidad" y "empatía", ya que él percibe "23 veces el SMI".

El presidente de la patronal ha rechazado que Díaz recurra al "ataque personal" cuando hay discrepancias sobre un asunto del diálogo social y desliza que estas prácticas le recuerdan a algún país latinoamericano que, preguntado por si se refería a Venezuela, respondió que "por ejemplo".

"No sé lo que vale una casa de 400 metros cuadrados, en la mitad de la Castellana, pero bueno, que es que yo creo que entrar en esas materias yo no voy a entrar", ha apuntado Garamendi, quien ironizó con que si se habla de que cobra él 23 veces el SMI, "más de la mitad se va a Hacienda, o sea, se lo llevará ella para gestionarlo".

No obstante, ha señalado que "este no es el debate", sino el SMI como tal y el modo en que afecta a las pequeñas empresas, como un restaurante de Extremadura. Asimismo, ha cargado contra las continuas subidas de costes e impuestos que están afrontando las compañías en España.

