Wyoming reflexiona sobre la declaración de Sara Aagesen en el caso Air Europa y concluye que existe una teoría de la relatividad en la Justicia española donde "no depende tanto de la velocidad y la gravedad, como del color político investigado".

Wyoming arranca El Intermedio recordando a Einstein y su teoría de la relatividad, que demostró que "el tiempo no es absoluto, sino que varía según la velocidad y la gravedad".

Para explicarla, utilizó la paradoja de los gemelos: "Imaginad que yo hubiera tenido un hermano gemelo y a los 20 años le hubieran mandado al espacio a una velocidad cercana a la velocidad de la luz", comenta Wyoming, que explica que a su llegada a la Tierra para su hermano habría pasado menos tiempo.

El presentador aplica esta misma teoría a los viajes a los juzgados, donde a seis días de las elecciones, la vicepresidenta Sara Aagesen declaraba como testigo en el caso Air Europa. Una citación que el juez emitió después de conocerse el adelanto electoral.

Una declaración que a Wyoming le "sorprende" porque "hay una ley no escrita, que se solía respetar, por la que los jueces retrasan los procesos judiciales que podrían afectar a políticos durante la campaña para no influir en las elecciones".

Sin embargo, afirma que "parece que esa ley no funciona exactamente igual para todos", y ahí entraría la relatividad: "En los procesos que afectan al PSOE los jueces van a toda mecha. En cambio, en los que afectan al Partido Popular parece que no tienen prisa ninguna en absoluto".

Por todo ello, Wyoming concluye que la relatividad del tiempo en la Justicia española "no depende tanto de la velocidad y la gravedad, como del color político investigado".

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