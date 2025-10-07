El 'VAR' de Cristina Gallego desmonta las versiones de Mazón y Pradas sobre la DANA: "¡Falta a la verdad!"

En este vídeo de El Intermedio, Cristina Gallego analiza las imágenes del CECOPI sobre la DANA del 29 de octubre. Con mucho humor, desmonta la ferrea defensa que mantiene Carlos Mazón sobre su gestión de aquel día.

Cristina Gallego irrumpe en el plató de El Intermedio para analizar las imágenes del CECOPI durante la DANA del 29 de octubre de 2024. "Según ha dicho Mazón, esas imágenes ratifican la versión de su Gobierno, pero aquí la única que tiene potestad para decirlo soy yo, que para eso tengo un traje de árbitro y un silbato", comenta la colaboradora.

Las primeras imágenes que analiza el 'VAR' de Gallego se grabaron a las 12:38 de la mañana justo en el momento en el que Salomé Prada era informada de la situación en el río Magro y el barranco del poyo por Jorge Suárez, subdirector de emergencias.

"¡Alerta hidrologica en el río Magro y en la rambla del poyo! La Generalitat era consciente de esta situación al mediodía y Mazón lo sigue negando, por lo tanto, falta clara de Mazón a la verdad. Y por si había dudas, aquí vemos a Salomé Pradas... que por cierto aquí también hay falta de Salomé, pero orográfica porque poyo se escribe con 'y' no con 'll'", analiza Cristina Gallego.

Otro de los vídeos que analiza la colaboradora es cuando a las 17:00 de la tarde de aquel 29 de octubre se planteó enviar a esas horas la alerta a todos los valencianos. "A las 17:00 horas de la tarde ya se barajó mandar la emergencia a los móviles de los valencianos. ¿Se mandó? Sí, pero tres horas después, cuando ya era demasiado tarde", critica Gallego.

