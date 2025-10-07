Una señora, muy crítica con la falta de libertad sexual que había en su juventud: "Nos han estafado"

La reportera dedica su sección 'Las edades de Thais' al sexo. La periodista ha charlado con personas de la tercera edad para saber, por ejemplo, cómo fue la educación sexual que recibieron en su juventud.

¿Era diferente la educación sexual que se dio a nuestros mayores con lo que se comparte hoy en día? ¿Qué sabían del sexo? Thais Villas se ha trasladado hasta un centro de día para charlar con personas de la tercera edad y conocer cómo vivían el sexo durante su juventud.

La reportera les cuenta que, en 2025, la edad media para tener relaciones sexuales por primera vez se sitúa en los 16 años. José y Emiliano comentan que esa no era la edad habitual cuando ellos eran jóvenes. "Había casos, pero, muy pocos", expone Emiliano. "Ahora hay demasiados", añade José, "hay demasiado desmadre".

José cuenta que él perdió la virginidad con 22 años cuando se casó, "y, antes, dos velas y se acabó". María Jesús, por su parte, tuvo relaciones sexuales por primera vez a los 20. "Esto es un titularazo", señala Thais. María Jesús comenta que era "muy adelantada a su época", lo que hace que Villas le de la mano. "Yo que me alegro", le dice.

Emilia y Félix, por su parte, tuvieron relaciones sexuales por primera vez cuando se casaron. "Los padres eran muy estrictos", cuenta Emilia, "y pienso ay que tonta, lo que nos perdimos y ahora lo veo estupendo".

La señora defiende que los jóvenes deben divertirse. "Antes de casarse y antes de tomar una decisión más seria", indica Thais. "Sí, por supuesto", responde Emilia. "A nosotros nos han estafado", concluye, "somos unos estafados de la época".

Araceli y África comparan su juventud con la actualidad y expone que no tenía nada que ver. "Me casé con 19 años", explica Araceli, "pero, no porque fuese con las prisas, que quede grabado". "Antes eran otros tiempos", concluye África.

