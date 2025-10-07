"Mañana más, pero no mejor": una artista homenajea a El Gran Wyoming con un retrato exprés

El Intermedio vuelve a salir a las calles en busca de nuevos artistas capaces de sorprender a El Gran Wyoming. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia.

El Intermedio volvió a recorrer las calles de España para descubrir talentos ocultos que consigan dejar con la boca abierta a El Gran Wyoming. Entre los participantes del 'Street Talent', un joven sorprendió mostrando sus habilidades para hacer beatbox. "Al ver a mis amigos que no lo pueden hacer me siento como único", presume con orgullo.

La reportera del programa también se encontró con una pareja experta en bailar cumbia, un chico que imita a uno de los personajes de El Chavo del Ocho y varios cantantes callejeros que se animaron a mostrar su talento.

Sin embargo, el talento que más destacó fue el de una joven artista que demostró su habilidad para el dibujo realizando en pocos minutos un retrato de El Gran Wyoming. "Mañana más, pero no mejor porque es imposible aquí en El Intermedio", concluyó la artista, haciendo honor a la icónica frase de despedida del presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.