Dani Mateo, tras oír el concierto de Milei: "Espero que vuelva a la sierra mecánica, tiene un sonido más agradable"

Desde 'Buenos Aires', Dani Mateo analiza los momentos más surrealistas del concierto de Javier Milei, desde su interpretación de una canción hebrea por la que "deberían juzgarle por un crimen contra la humanidad", a su versión de Nino Bravo.

En 'Qué se cuece por el mundo', Sandra Sabatés y Wyoming analizan el concierto de Javier Milei ante 15.000 personas para presentar su último libro, a pocas semanas para las elecciones legislativas y en medio de una de las mayores crisis de su Gobierno.

En este concierto, Milei aprovechó para defender el ultraliberalismo económico y posicionarse del lado de Israel, según él "la salvación de Occidente". Ante esto, Wyoming le propone que organice su propia flotilla con "empanadas y chimichurri" para el resort que Trump y Netanyahu quieren construir en Gaza.

Desde 'Buenos Aires', Dani Mateo analiza algunos momentos del 'show' de Milei, donde fue "el cantante de rock definitivo": "El look de Miguel Ríos, la voz de Sabina de resaca y el don para el baile de Wyoming", comenta.

Otro de sus temazos fue 'Hava Nagila', una conocida canción hebrea por la que Dani considera que "antes de juzgar a Netanyahu, deberían juzgarle a él por esta interpretación como un crimen contra la humanidad".

Milei incluso se atrevió con Nino Bravo, versionando su canción 'Libre'. Sin embargo, a Dani Mateo no le termina de convencer la 'performance': "Espero que para el próximo show vuelva a optar por la sierra mecánica, tiene un sonido más agradable". "Ríanse, pero es mejor cantante que persona", ironiza Wyoming.

