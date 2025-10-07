Wyoming responde a Bonilla sobre los cribados de cáncer de mama: "Da más ansiedad enterarte de que tienes cáncer 2 años después"

Wyoming analiza en este vídeo cómo ha ido evolucionando el discurso de Juanma Moreno Bonilla sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama, desde pedir perdón a las justificaciones.

Según la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, los errores en los cribados en Andalucía podrían haber causado muertes. La situación es tan preocupante que la Fiscalía Superior de la comunidad estaría estudiando la denuncia presentada por el defensor del paciente por lo que consideran una dejación de funciones del servicio andaluz de salud.

Hace unos pocos días, la consejera andaluza de Sanidad hablaba de manipulación, quitaba importancia hablando de 3 o 4 casos, cuando podría haber hasta 2.000 mujeres afectadas, y tildaba a las víctimas de alarmistas.

El asunto es tan preocupante que está poniendo en entredicho al propio presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que a lo largo de los días ha ido cambiando su postura.

En el vídeo sobre estas líneas, Wyoming analiza estos cambios en el discurso, donde comenzó pidiendo perdón a las víctimas por "errores en el protocolo".

Sin embargo, dos días después trataba de justificar la tardanza en los diagnósticos asegurando que no habían comunicado la información a las mujeres para "no introducir un elemento de ansiedad a las pacientes". "Yo diría que da mucha más ansiedad enterarte de que tienes un cáncer dos años después", le responde el presentador de El Intermedio.

Bonilla veía el 'lado positivo' y aseguraba que este fallo serviría para "mejorar el cribado de mama y otros". "Es como si de la Sagrada Familia te dijeran que solo faltan los pomos y los rodapiés", reacciona Wyoming.

El presidente de la comunidad también se abría a depurar responsabilidades, pero según Wyoming "se ve que el que lleva la investigación es el mismo que el que tenía que informar de los cribados porque se lo está tomando con muchísima calma".

Tras decir que se había enterado tarde del problema, hoy Bonilla directamente evitaba pronunciarse sobre este tema y se limitaba a sonreír. "Viendo el ritmo de excusas, era eso o soltar lo de 'no pudimos responder porque mi perro se había comido todos los cribados", sentencia Wyoming.

