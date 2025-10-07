Así reacciona Wyoming tras saber que han propuesto a Trump para el Nobel de la Paz: "Y a mí como Miss Murcia"

"Solo falta que a mí me nombren Miss Murcia", afirma El Gran Wyoming tras saber que familias de los rehenes israelíes de Hamás han propuesto a Donald Trump para ser Premio Nobel de la Paz.

Mikel Ayestaran cuenta que en esta conexión con el plató de El Intermedio desde Jerusalén, Israel, que "el principal foro donde se reúnen los familiares de los rehenes ha dirigido una carta a los organizadores del Premio Nobel de la Paz, que se nombrará este viernes, proponiendo a Donald Trump".

Y es que el presidente de Estados Unidos está ejerciendo una gran presión para que su plan de Paz para Gaza salga adelante lo antes posible y espera que esta semana se resuelva, pero, como indica Ayestaran, "no va a ser sencillo". "Las familias de los rehenes dicen que Trump es la figura que ha logrado sacarles de las tinieblas", explica Ayestarán, que recuerda que Netanyahu ya propuso a Trump para el Premio Nobel de la Paz.

"Si los noruegos quieren ganarse al presidente de EEUU para siempre ya saben lo que tienen que hacer", explica el periodista. Por su lado, El Gran Wyoming, que no da crédito de que se proponga a Trump, ironiza: "Solo falta que me nombren a mí como Miss Murcia este año". "Estamos todos a la altura de las circunstancias", ironiza el presentador de El Intermedio.

