Dimite el DAO de la Policía Nacional tras la querella contra él por presunta agresión sexual a una subordinada

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido después de que el Tribunal de Instancia de Madrid haya admitido a trámite la querella contra él por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. González ha sido citado a declarar como investigado el próximo 17 de marzo.

Ha presentado su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la gravedad de los hechos denunciados para "no dañar el nombre de la Policía Nacional", según ha adelantado 'Cadena SER' y ha confirmado laSexta. La renuncia se hará efectiva en las próximas horas.

Por el momento, fuentes del Ministerio del Interior han expresado su "conmoción" ante la querella y han asegurado que "no tenían constancia" de lo sucedido.

Asimismo, tras conocer la noticia, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que "España se está cayendo a pedazos". "Si el jefe de la Policía está acusado de abusos sexuales, ¿qué más puede ocurrir en nuestro país?", ha planetado a la salida del Congreso.

Jupol pide explicaciones a Marlaska

Al conocer estos hechos, el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía, ha exigido su cese inmediato. En un comunicado, Jupol se ha dirigido a Marlaska para pedirle que "asuma su responsabilidad por el nombramiento y mantenimiento en el cargo del DAO y adopte decisiones inmediatas para preservar la credibilidad de la Policía Nacional".

José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y es el máximo mando de la Policía Nacional desde 2018, desde que Marlaska es ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras director general de la Policía Nacional.

En noviembre de 2024, este Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal que fue cuestionada por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.

"Nos encontramos ante una situación de enorme trascendencia institucional, no solo por la naturaleza de los hechos denunciados, sino por la posición jerárquica que ocupa el investigado dentro de la estructura de la Policía Nacional", ha asegurado Jupol.

El sindicato ha recordado que el DAO es el máximo responsable operativo del Cuerpo y, por ello, debe ser "uno de los principales referentes de mando, disciplina y ejemplaridad dentro de la institución".

Asimismo, ha subrayado que su petición de cese es compatible con la presunción de inocencia de José Ángel González. "No corresponde a esta organización sindical prejuzgar ni dictar sentencia alguna; la justicia debe actuar con independencia, rigor y todas las garantías procesales", ha sostenido.

