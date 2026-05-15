Sandra Sabatés denuncia la falta de mujeres en el encuentro de Trump y Xi Jinping: "Ni una persona que represente a la mitad de la población"

"Hay quien piensa que el feminismo ha ido demasiado lejos, pero es evidente que a este tipo de cumbres todavía no ha llegado", denuncia Sandra Sabatés al ver que no hay ni una mujer en el "encuentro entre las dos grandes potencias del mundo".

Sandra Sabatés analiza en el plató de El Intermedio los primeros actos de Donald Trump en China, donde se ha encontrado con Xi Jinping. "Ambos líderes han aparcado sus diferencias para escenificar frente al mundo una gran sintonía", destaca la periodista, que explica que durante la Cumbre "los dos países han coincidido en que deben ser socios y no rivales": "A lo largo del intercambio de palabras amistosas, Donald Trump ha sido el que más elogios ha dedicado a su homólogo chino".

"Es un honor ser tu amigo y la relación entre China y España va a ser mejor que nunca", ha afirmado el presidente de EEUU. Tras ver las declaraciones en el plató de El Intermedio, El Gran Wyoming destaca que "se nota que Trump está confuso": "Está buscando a Xi Jinping, debe de estar pensando quién será de todos estos". Y es que el presentador de El Intermedio destaca que "nos han cambiado a Trump": "Hasta hace dos días les declaraba a los chinos la guerra comercial subiendo aranceles y les culpaba de todo, hasta del fentanilo y el coronavirus".

Por su parte, Sandra Sabatés alucina al ver la imagen del "encuentro entre las dos grandes potencias del mundo": "Me ha llamado la atención esta imagen porque no hay mujeres". "No hay ni una sola persona que represente a la mitad de la población del planeta", señala Sandra Sandra Sabatés, que reflexiona rotunda: "Hay quien piensa que el feminismo ha ido demasiado lejos, pero es evidente que a este tipo de cumbres todavía no ha llegado".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.