Wyoming pide "responsabilidad" al informar sobre virus: "El terror vende, pero las cosas que acojonan no suelen estar en un crucero"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre las informaciones alarmistas de los infectados en el crucero de Burdeos, que resultó ser una gastroenteritis normal, y cómo el miedo "también engancha".

Wyoming arranca El Intermedio confesando que detesta las películas de terror porque "no dan miedo". Por ejemplo, Drácula, un hombre "que salía por las noches y mordía cuellos" que según el presentador hace lo mismo que Ábalos: "La única diferencia es que él no dormía en un ataúd, sino donde le dejaba Koldo".

A Wyoming, sin embargo, las películas que realmente le asustan son "las que se monta Ayuso en su cabeza". Para el presentador, "el miedo es libre y sobre todo muy contagioso. Es fácil asustar a la gente con cualquier cosa".

Se ha visto estos días con la crisis del hantavirus, donde "políticos, opinadores, tertulianos y demás frikis del misterio se han dedicado a hablar del barco de la muerte, la nueva pandemia mortal o las ratas que compiten en 100 metros braza".

Pero el miedo "también engancha", según Wyoming, que explica cómo tras encauzarse la crisis, algunos medios se pasaron a otro crucero en Burdeos donde 1.700 pasajeros estarían confinados, con uno de ellos muerto. Sin embargo, horas más tarde descubrimos que se trataba de una gastroenteritis normal y corriente y que el fallecido era una persona de más de 90 años que había sufrido un paro cardíaco.

Ante esta circunstancia, el presentador cree que "todos los que nos dedicamos a la comunicación deberíamos ser lo más responsables posible, porque el terror vende, pero las cosas que de verdad acojonan no suelen estar dentro de un crucero".

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