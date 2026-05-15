El intenso saludo de Trump y Xi Jinping en su "encuentro de machotes": "Se temía que costara más despegarles que abrir el Estrecho de Ormuz"

El Gran Wyoming alucina al ver "cuánto ha durado" el saludo Donald Trump y Xi Jinping: "Estaban tan felices de pasar el día entre colegas que no se querían ni despegar, pero literalmente, no se soltaban".

Donald Trump yXi Jinping "han aparcado sus diferencias para escenificar frente al mundo una gran sintonía", explica Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, donde explica que durante la Cumbre en China"los dos países han coincidido en que deben ser socios y no rivales". Las palabras de Donald Trump han sido las más sorprendentes y es mientras ahora "ha sido el que más elogios ha dedicado a su homólogo chino", El Gran Wyoming recuerda que hace "hasta hace dos días les declaraba a los chinos la guerra comercial subiendo aranceles y les culpaba de todo, hasta del fentanilo y el coronavirus".

Por su parte, Sandra Sabatés alucina al ver la imagen del "encuentro entre las dos grandes potencias del mundo": "Me ha llamado la atención esta imagen porque no hay mujeres". "No hay ni una sola persona que represente a la mitad de la población del planeta", señala Sandra Sandra Sabatés, que reflexiona rotunda: "Hay quien piensa que el feminismo ha ido demasiado lejos, pero es evidente que a este tipo de cumbres todavía no ha llegado".

"Puede ser que se trate de una reunión de machotes, solo hay que ver cómo se han saludado por primera vez Trump y Xi Jinping", destaca, por su parte, El Gran Wyoming, que analiza en el vídeo principal de esta noticia dicho saludo: "Estaban tan felices de pasar el día entre colegas que no se querían ni despegar, pero literalmente".

Y es que el presentador de El Intermedio enseña "cuánto ha durado el saludo": "No se soltaban, se estaban dando la mano con tanta potencia que se les ha hecho ventosa". "La gente temía que costara más despegar esas manos que abrir el estrecho de Ormuz", bromea Wyoming.

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