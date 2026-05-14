Wyoming sentencia la polémica de Ayuso y su 'peligroso' viaje a México: "Es abrir la boca y cagarla"

Isabel Díaz Ayuso sigue enfrascada en su polémico viaje a México y sus choques con los gobiernos español y mexicano. "Ella no tiene fobia a las serpientes, como mucho a dar explicaciones de quién pagó el viaje", comenta Wyoming.

Isabel Díaz Ayuso volvía a la Asamblea de Madrid después de su polémico viaje a México, que ha centrado el debate de la jornada. La presidenta madrileña volvía a atacar al Gobierno y seguía insistiendo en sus ideas sobre la conquista que tanto han molestado al Gobierno mexicano, al asegurar que "México no existió hasta que llegaron los españoles".

"Es que es abrir la boca y cagarla", reacciona Wyoming, que asegura que "los españoles inventamos el chupa chups, la fregona y ahora también México. A los dos primeros les pusimos palo y luego fuimos a México a repartirlos".

Claudia Sheinbaum invitaba a Ayuso a "pasar más días de vacaciones aquí" y el presentador le propone comprar la próxima vez una camiseta que diga "estuve en México y me acordé de Pedro Sánchez, de su familia, de sus amigos narcoterroristas y de todos sus muertos".

De todos modos, la pregunta sigue siendo cuánto costó el viaje y quién lo pagó. Ayuso, lejos de aclararlo, pasó al ataque recordando los viajes con prostitutas de Ábalos..

Mientras tanto, en una nueva entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid seguía responsabilizando al Gobierno de los supuestos problemas de seguridad que asegura haber tenido en México. "Así que Pedro Sánchez echaba fuego desde España. Eso no es un presidente, es un faquir capaz de tragarse un cuchillo, un sable, incluso un hacha en llamas. Cualquier cosa menos la película que se ha montado Ayuso en México", ironiza Wyoming.

Ayuso también acusa a Sheinbaum de enviar grupos indígenas, helicópteros y provocar disturbios, lo que según el presentador le convierte en la "Indiana Jones de Chamberí", aunque "ella no tiene fobia a las serpientes, como mucho a dar explicaciones de quién pagó el viaje".

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