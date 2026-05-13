Wyoming, sobre el viaje de Donald Trump a Pekín: "Está haciendo lo que muchos españoles, visitar a su chino de confianza"

"Donald Trump está haciendo exactamente con este conflicto mundial lo mismo que muchos españoles cuando necesitan desesperadamente una solución, visitar a su chino de confianza", afirma El Gran Wyoming.

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés presentan en el plató de El Intermedio la sección informativa 'Qué se cuece por el mundo', donde analizan las noticias internacionales. "El alto al fuego entre EEUU e Irán se encuentra en una situación crítica", destaca Sandra Sabatés, que explica que es lo que ha dicho el presidente de EEUU después de la respuesta de Teherán a su propuesta de paz.

Y es que "el presidente de EEUU ve inaceptable las exigencias del régimen iraní que incluye, entre otras cosas, el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval y los ataques a Líbano o el fin del control iraní sobre el Estrecho de Ormuz", explica Sandra Sabatés, que destaca que "el ejército iraní ha tensionado más las relaciones al afirmar que le verdadero objetivo de Trump es hacerse con su uranio enriquecido".

"Lo único que Trump quiere ver enriquecido es su cuenta bancaria", destaca, por su lado, El Gran Wyoming en el plató. Por su parte, Sandra Sabatés explica que "todo apunta a que el conflicto seguirá sin solucionarse antes de que Trump viaje a China, donde por primera vez en nueve años hablará con Xi Jinping para dejar de lado las tensiones comerciales e intentar trabajar juntos en contener una crisis en Oriente Medio, que amenaza con disparar todavía más los precios de la energía y golpear economía global".

"Donald Trump está haciendo exactamente con este conflicto mundial lo mismo que muchos españoles cuando necesitan desesperadamente una solución, visitar a su chino de confianza", afirma El Gran Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.