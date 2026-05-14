Wyoming, 'indignado' al saber que Ndongo ha podido entrar en el Congreso, pero Quiles no: "Encima se han dejado fuera al blanco"

El Congreso de los Diputados ha retirado su acreditación de prensa a los dos agitadores ultra. A pesar de ello, ambos han acudido hasta la Cámara Baja. Ndongo ha conseguido entrar y estar tres horas en el Congreso, mientras que Quiles no ha pasado de la puerta.

Los 'colaboradores' más ultras de El Intermedio se reúnen un día más en 'Facheando' para comentar una de las noticias del día: la retirada, por parte del Congreso de los Diputados, de la acreditación de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo.

"Aunque la suspensión es cautelar, ambos tienen bastantes denuncias en su contra y varias de ellas pueden ser graves o muy graves", señala Sandra Sabatés, "por lo que la sanción puede convertirse en definitiva en las próximas semanas".

'Show me the Dani' manifiesta su indignación ante esta noticia. "Es lo que faltaba", dice, "me van a tocar a Vito Quiles, el mártir de la libertad de expresión". El 'criptobro' se dirige, directamente, al agitador ultra para decirle que él es "el lobo de Wall Street del periodismo, tú creas tu propio destino". Además, le sugiere que, si finalmente le quitan la acreditación, se haga una con 'paint'.

'Piluchi, la señora bien', por su parte, cree que es muy buen niño que tan solo va al Congreso "a preguntar lo que España quiere saber". "Y por no hablar de la doble moral de los rojos", señala 'don José Miguel de Monzón y Monzón', "que a España vengan todos los negros, bueno, personas de color, pero al Congreso que no entre ni uno". El colaborador de Facheando cree que a Ndongo no le va a faltar trabajo. "Es más, si quiere mañana mismo empieza en mi club social, que se nos ha ido el socorrista", añade, "digo yo que los negros saben nadar".

Los agitadores ultra, a pesar de ello, han acudido a la Cámara Baja como hacen todos los días. Pero, como señala Sabatés, Quiles no ha podido pasar de la puerta mientras que Ndongo sí que ha estado dentro unas tres horas, "hasta que la policía le ha comunicado que tenía que salir". "No me jodas que, encima, se han dejado fuera al blanco", comenta, Monzón y Monzón, indignado.

"En fin, este es el país que tenemos, señorita Sabatés", añade, "gente que acude a su trabajo y luego no le dejan trabajar". "Así son los rojos, unos vagos que quieren que vivamos todos de hacer pulseritas, microteatro, esculturas con tapones de botellas y pollas en vinagre y, luego, eso sí, la paguita para todos", reflexiona, enfadado.

Como cuenta Sandra, el Partido Popular se ha abstenido en la votación para quitar esa acreditación. Esto no la sorprende, como señala, ya que el PP contrato a Quiles para el cierre de su campaña en Aragón y, además, hoy han salido a defenderle.

La 'señora bien' señala que están usando "a este chiquito tan aseado y al negrito como cortina de humo para que no se hable de las violaciones en Barcelona". "Me han dicho que los inmigrantes forman un 'castellet', te atrapan dentro y de ahí sales, en el mejor de los casos, independentista", añade.

La presentadora de 'Facheando' cuenta que esta no es la única mala noticia que ha recibido Quiles, ya que un juzgado de Alicante lo ha imputado por un presunto delito de estafa ya que, hasta en 17 ocasiones, "habría hecho el trayecto de Alicante a Madrid con un billete que era solo hasta Albacete o Cuenca".

"Este tío es un crack", afirma 'Show me the Dani', "está hecho un grande de las finanzas". El colaborador cuenta que Renfe debería sacar el abono Quiles, que es mucho más barato. "Lo único malo es que no sabe si el destino final en Madrid, Albacete o la comisaría", añade.

Don José Miguel, por su parte, cree que esto es una campaña del Gobierno contra Quiles, "porque lo que ha hecho el chaval es confundirse al sacar el billete". "Sí, esa así", indica 'Piluchi', "ya no puede uno moverse libremente por el territorio español".

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