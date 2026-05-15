Wyoming, de que María Jesús Montero convenza a los desencantados con el PSOE: "Solo hay una Montero con una misión más complicada, Amaia"

El Gran Wyoming analiza la campaña electoral de Andalucía, cuyas elecciones son este domingo y donde los sondeos no dan buenos resultados a la candidata del PSOE, María Jesús Montero.

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan la actualidad sobre las elecciones de Andalucía de este domingo, en las que, según los sondeos, María Jesús Montero, como candidata del PSOE, podría obtener el peor resultado de su historia.

Desde Cádiz, donde ha compartido escenario con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, este lanzado un mensaje: "Gente de izquierdas que pueden pensar que en el PSOE le fallamos en algún momento, quiero decirles, a cualquiera que haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas que vuelva a confiar en nosotros".

Tras escucharla El Gran Wyoming reflexiona en el plató de El Intermedio: "Así que Montero quiere convencer en las 24 horas que quedan a los desencantados con el PSOE, joder, pues anda que no tiene plancha". "Ahora mismo solo hay una Montero con una misión más complicada, Amaia Montero con su gira con La Oreja de Van Gogh", señala el presentador en el vídeo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.