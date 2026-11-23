'Pedro Sánchez', imitado por Raúl Pérez, se enfrenta a su cara a cara más exigente contra Isma Juárez, Dani Mateo y Cristina Gallego, que ponen a prueba sus medios en cuestiones como corrupción, inmigración y cultura.

'Pedro Sánchez', imitación de Raúl Pérez mediante, visita El Intermedio para analizar los resultados de las encuestas a poco menos de una semana para las elecciones: "Aquí está la fuerza del PSOE, la fuerza de la gente, la fuerza del amor, la fuerza del destino, que cantaba Mecano, el semen de fuerza de Ortega Cano", comenta.

El 'presidente' defiende su estrategia en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo y asegura que se portó "como un presidente que puede ofrecer estabilidad a los españoles porque no le altera nada. Soy prácticamente un monje budista, pero con el cuerpo de Jon Kortajarena".

De hecho, afirma que el PSOE ha cambiado sus siglas y ahora es "el Partido Sosegado y '¡Ommmm!' de Espíritu". Sin embargo, Wyoming le plantea enfrentarse al debate más difícil de la campaña: un 'cara a cara' con El Intermedio.

El debate más difícil

Conectado a un polígrafo como 'verificador', 'Sánchez se enfrenta a Cristina Gallego, que le pregunta si ha cogido el dinero de las pensiones y se lo ha dado a Ábalos para que "lo gaste en condones". "¿De qué vas, flipada? Si no me pongo nervioso con Silvia Intxaurrondo vas a venir tú a...?", reacciona el 'presidente' mientras intenta mantener la calma y afirma respetar "todas las opiniones".

Dani Mateo le pregunta por inmigración: "Se está quedando calvo porque fue a Ceuta a ponerse pelo en una peluquería ilegal llevada por marroquíes y ahora no le agarra", comenta el colaborador. 'Sánchez' admite haber cometido errores, "en inmigración y también en peluquería" y pide verificar que no se le esté cayendo el pelo, mientras intenta contenerse y no llamarle "cenutrio, necio, inculto, mentiroso y petulante".

Isma Juárez le ataca directamente con sus listas de Spotify, que asegura que "son una mierda". "Una cosa es criticar al Gobierno y otra meterte con Arde Bogotá, Vetusta Morla y todos los grupos indies y modernetes del panorama musical. En cuanto sea presidente voy a obligar por decreto a ir al Primavera Sound", comenta un 'Sánchez' cada vez más nervioso.

Isma contraataca diciéndole que Rajoy "es más gracioso", Aznar "está más bueno" y Felipe González "es más de izquierdas". "Ana Rosa es más simpática que tú, hasta Dani Mateo es más gracioso que tú y Wyoming es más guapo que tú", acaba estallando un 'Sánchez' desatado.

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