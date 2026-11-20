"Santiago Abascal es como una ONG, pero al revés, nosotros estamos acostumbrados a donar ropa a África, y él apuesta por enviar ropa, pero con gente dentro", critica El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio.

El Gran Wyoming critica los planes de Europa para deportar a personas migrantes a Ruanda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechaza la deportación a Ruanda de migrantes que viven en Europa. También la mayoría de partidos rechaza esta medida, excepto Santiago Abascal, que reconoce que le gusta y que es algo que propone la ultraderecha. Por su lado, aunque en el PP han esquivado decir qué opinan, en su programa llevan una medida muy parecida.

"Nosotros vamos a respaldas todas las propuestas que sirvan para echar a inmediatamente a todos los que entrar ilegalmente", ha asegurado Abascal, que ha afirmado que "si en Marruecos y en Mauritania no los quieren, aquí tampoco los queremos".

Tras escucharle, El Gran Wyoming se pregunta en el vídeo principal de esta noticia: "Pero, ¿este no era el que se cagaba en la Unión Europea?". "Abascal es como una ONG, pero al revés, nosotros estamos acostumbrados a donar ropa a África, y él apuesta por enviar ropa, pero con gente dentro".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

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