El politólogo desgrana en 'El Intermedio' las opciones de cada partido a menos de una semana de las elecciones y advierte de que los cambios en las encuestas se están produciendo, sobre todo, dentro de los bloques.

A menos de una semana de las elecciones, el escenario político presenta bloques rígidos, con indecisos entre PP y Vox y un PSOE en crecimiento. Según el último barómetro de laSexta, el PSOE recorta distancia con el PP, acercándose al empate entre bloques, aunque PP-Vox lidera. Simón destaca que el PSOE podría obtener entre un 27% y un 30% del voto, mientras que el PP enfrenta su "última bala" con Feijóo. Vox, pese a un inicio de campaña complicado, podría captar indecisos del PP. Frente Amplio y Podemos enfrentan desafíos, y la participación es crucial para la izquierda. Simón predice que la derecha podría alcanzar la mayoría, con implicaciones significativas si la extrema derecha accede a carteras clave.

¿Puede cambiar el escenario político a menos de una semana de las elecciones? Según el politólogo Pablo Simón, el escenario actual es de "bloques bastante rígidos". Del lado de la derecha, sigue habiendo indecisos entre PP y Vox; del de la izquierda, el PSOE está creciendo. "Estamos viendo cambios, pero sobre todo intrabloques", explica.

Este lunes acaba el plazo para publicar sondeos, según determina la ley electoral, por lo que no se podrá seguir viendo cambios en las encuestas. Según el último barómetro de laSexta, el PSOE recorta distancia con el PP y los bloques de la derecha y la izquierda cada vez se aproximan más al empate, aunque por el momento gana el combo PP-Vox.

Mientras tanto, otros sondeos llegan para "dar esperanzas a la aficción roja", según bromea Wyoming, refiriéndose al CIS. La encuestadora de Tezanos, en cambio, da la victoria al bloque de la izquierda.

El tablero político, partido a partido

"El PSOE tiene opciones", asegura Simón, mencionando que las encuestas le anticipan entre un27 y un 30% del voto. Y señala que hay que fijarse en varias cuestiones para entender este crecimiento, como la cantidad de electorado socialista que se ve activando durante la campaña, las fugas hacia el PP y cuántos votantes absorbe de Frente Amplio.

En cuanto al PP, el politólogo declara que estas elecciones son "la última bala" de su líder, Alberto Núñez Feijóo. Y respecto a cuestiones a analizar de este partido, menciona "dos elementos principales".

Primero, señala que cabe preguntarse "cuál es la capacidad real para absorber los flujos que vienen del partido socialista del 2023" que, añade, es lo que desestabiliza al bloque. Segundo, "la brecha con Vox": "En función de cuántos (votantes) pierda, en un eventual Gobierno, Vox puede tener muchísima más influencia y hacerles la vida imposible".

En la misma línea, comenta la situación de Vox que, opina, "el arranque de campaña no les fue muy bien". Ya sea por la entrevista Jordi Wild o por otras decisiones, parece que parte de los indecisos entre PP y Vox finalmente optarán por Vox.

La izquierda alternativa, votantes con calculadora

La negociación de las candidaturas, que Podemos no vaya dentro del 'pack'... Por una cosa o por otra, Simón declara que el arranque de campaña de Frente Amplio tampoco fue demasiado bueno. Y a estas adversidades se suma que "por el lado de la izquierda, tenemos a votantes con la calculadora", dice, en relación a los discursos sobre voto útil.

"Esto genera dos cosas: va a haber más voto perdido de la izquierda que de la derecha y va a haber mucha más indecisión hasta última hora". Con todo, declara que Frente Amplio se desinfla en todas las direcciones.

En cuanto a Podemos, habla de una campaña que ha ido en declive. En un principio, el politólogo "veía claro que conseguía escaño", pero ahora solo tendría opciones en Madrid.

¿Beneficia la participación a la izquierda?

"No está claro", asegura Simón. Y se explica diciendo que "lo importante es que los tuyos salgan a votar y los otros se queden en casa". Además, añade que con los datos que existen, el voto de los abstencionistas se repartiría entre PSOE, Vox y PP a partes más o menos iguales.

La clave, señala, es activar solo a los votantes del partido propia. Y ante esto, hace un llamamiento a las "banderas claras": "ahora se está dando cuenta de que hay que hablar más de feminismo, de violencia de género, de derechos de minorías sexuales".

Para concluir, hace una predicción del debate a cuatro que, cree, va a ser muy distinto del cara a cara. Señala que el hecho de tener candidatos a su izquierda y derecha en el espectro político permitirá a Sánchez confrontar y utilizar otras estrategias y, si no lo consigue, Ada Colau también podrá llamar la atención.

La porra de Pablo Simón

PP y PSOE muy cerca, pero que la derecha alcance la mayoría. Esa es la porra de Simón. Sin embargo, para él lo más importante no es quién se investido presidente, sino "qué va a implicar que tengamos, por primera vez, a la extrema derecha pidiendo carteras tan delicadas como Migraciones o Interior".

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