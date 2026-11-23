Los datos Los socialistas obtendrían el 34,4% de los votos, mientras que el PP se quedaría en el 24,7%. Vox se quedaría en tercera posición con el 15,6% y Frente Amplio, en el 5,7%.

El último barómetro del CIS, dirigido por José Félix Tezanos, posiciona al PSOE como el favorito para ganar las elecciones del domingo, con un 34,4% de los votos, superando al PP, que obtendría un 24,7%. Vox se mantendría como la tercera fuerza con un 15,6%, mientras que Frente Amplio caería al 5,7%. En un empate técnico, PP y Vox sumarían un 40,3% de los votos, frente al 40,1% de PSOE y Frente Amplio. El estudio, realizado entre el 10 y el 17 de noviembre, incluyó 8.034 entrevistas en 1.688 municipios, con un margen de error del ±1,1%.

El PSOE parte como gran favorito para ganar las elecciones del domingo, según el último barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos. Según la última encuesta antes de los comicios, publicada este lunes, los socialistas ganarían con un 34,4% de los votos, casi 10 puntos por encima del PP, que se quedaría en el 24,7%.

Según esta última encuesta, Vox se quedaría como tercera fuerza con el 15,6%, mientras que Frente Amplio caería al 5,7%. Por detrás quedarían ERC-Podemos, con un 2,7% del voto, EH-Bildu, Compromís y Se acabó la Fiesta, todos con un 1,8% de los votos; Adelante Andalucía con un 1,7%, el BNG con un 1,1% y Junts, con un 1%.

Por bloques, PP y Vox obtendrían el 40,3% de los votos, mientras que PSOE y Frente Amplio sumarían un 40,1%, lo que dejaría una situación de un empate técnico en la práctica. Esta encuesta se elaboró entre los pasados días 10 y 17 de noviembre, con 8.034 entrevistas realizadas en 1.688 municipios y con un margen de error de ±1,1% para el conjunto de la muestra.

Este barómetro señala que el PSOE obtendría el 34,4% de las papeletas, lo que supone un crecimiento de 1,1 puntos respecto al sondeo publicado el pasado día 12, que otorgaba a Sánchez entre 134 y 143 escaños.

Mientras, el PP conseguiría el 25,5% de los votos, lo que supone un descenso de 0,8 puntos. En el anterior estudio preelectoral, los de Alberto Núñez Feijóo lograban un 25,5% de las papeletas y entre 98 y 106 diputados.

Según el CIS, Vox caería casi tres puntos, pasando de un 18,4% del voto al 15,6%. En el caso de Frente Amplio, crecen un punto respecto al 4,7% que recibieron en dicho estudio preelectoral, que les daba de 7 a 11 escaños.

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