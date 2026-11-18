El periodista analiza en Al Rojo Vivo la situación actual de la izquierda de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El periodista Juanma Lamet, de El Mundo, analiza el enfado de Frente Amplio porque el PSOE parece haberle copiado algunas de las medidas que propone el partido capitaneado por Ada Colau.

"Hace mucho tiempo que se está produciendo esta operación de OPA amistosa de Pedro Sánchez para hacerse con el electorado a su izquierda", afirma Lamet, quien subraya la "consecuencia inmediata" de esto: "Sería casi, casi imposible que la izquierda volviera a sumar a su alrededor la mayoría parlamentaria si Sánchez se come el caudal político que tiene el Frente Amplio y que tenía Sumar".

Así, considera que hay que reivindicar a Sumar, porque ha sido quien "ha empujado al PSOE a conseguir conquistas sociales y avances sociales que son el mejor legado que tiene esta legislatura, sin duda alguna, para Pedro Sánchez".

Sin embargo, cree que también hay una "contraparte" en que lo denuncie Yolanda Díaz: "Se está haciendo muy visible para la gente la utilidad del voto al PSOE. Esto es, está diciendo que votar al PSOE tampoco es tan distinto de votar al Frente Amplio cuando es el PSOE el que además tiene el interruptor para hacer que las cosas pasen y Frente Amplio se muestra un poquito impotente".

Y es más, "en esa batalla por el voto útil de la izquierda, el candidato de muchísima gente de Frente Amplio es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez quiere comerse al espacio de Frente Amplio", añade Lamet, por tanto, "no sé yo si la denuncia redunda más en que nos enteremos de que el voto útil es el PSOE y que la gente acabe agrupándose en el que puede conseguir las cosas que pide Frente Amplio".

Y aunque "para mí es muy importante que Frente Amplio empuje a Pedro Sánchez", destaca el periodista, "creo que Sánchez está jugando bien su baza", concluye.

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