La tajante respuesta de Wyoming tras decir Carla Toscano (Vox) que los hombres son las víctimas del 25N

El Gran Wyoming analiza la ausencia de Vox en los actos por el 25N, Día Mundial contra la Violencia Machista: "Yo lo llamo partido cayena, porque basta con que esté presente para que se te corte la digestión".

Sandra Sabatés destaca que en los actos del 25N, Día Mundial contra la Violencia de Género, "hemos vuelto a ver una imagen que, lamentablemente, ya se ha convertido en habitual": "la ausencia de Vox". Y es que en la escalinata del Congreso de los Diputados se ha rendido homenaje a las 38 mujeres asesinadas este año, pero el partido de extrema derecha se ha ausentado.

"En el acto han participado todos los partidos políticos a excepción de Santiago Abascal", informa la periodista, que lamenta que, además, "ayuntamientos como el de Alicante o Madrid, o parlamentos autonómicos como el asturiano no han sido capaces de pactar una declaración institucional conjunta ante la negativa del partido de extrema derecha a reconocer la violencia de género".

"Y esta es la tercera fuerza política de nuestro país", critica El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde confiesa que él llama a Vox "partido cayena, porque basta con que esté presente para que se te corte la digestión".

Incluso, la concejala de Vox en Madrid se ha preguntado por qué se habla de la violencia que sufre la mujer a manos de los hombres, pero nunca se habla de la violencia contra los hombres. "Afirmo que los hombres son las verdaderas víctimas del 25 de noviembre", ha destacado Carla Toscano, indignado a Wyoming, que no da crédito y contesta tajante en el vídeo: "Escuchándola ya entiendo por qué el color de Vox es el verde, parece que es el color de las plantas que se fuma ella".

