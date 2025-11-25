Ahora

Propuesta como fiscal general

Dani Mateo dedica una canción a Teresa Peramato: "Paso, paso, paso a Peramato..."

El colaborador de El Intermedio ha decidido versionar el tema 'Paco, Paco, Paco' de Encarnita Polo para poder dedicárselo a la fiscal general propuesta por el gobierno, tras la renuncia de García Ortiz.

Tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, el gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como posible fiscal general del Estado. Como indica el Gran Wyoming, El Intermedio "quiere recibir a la futura fiscal general del Estado con la pompa y la solemnidad que requiere un acto así".

"Vamos, con una canción de Dani Mateo", añade el presentador. El colaborador aparece dispuesto a cantarle una canción a Peramato, pero adelanta que el tema no es muy bueno. Mateo hace una versión de 'Paco, Paco, Paco' de Encarnita Polo.

"Paso, paso, Peramato, paso, paso, paso", canta Dani. "Paso, paso, paso a Peramato, paso, paso, paso", vuelve a cantar. "Tenías, razón, basta", interrumpe Wyoming, "es una mierda". "Has dicho que era una basura y es peor", añade el presentador.

"¿Eso es lo mejor que se te ha ocurrido?", pregunta Wyoming. "Es que decirlo así es muy fácil", replica Dani, "Peramato solo rimaba con Paco y con gato". "Podría haber optado por 'uy, uy, uy mi Peramato hace uy, uy, uy'", sugiere. "Déjalo, como hace el Supremo, te inhabilito dos años para hacer cancioncillas", concluye Wyoming.

