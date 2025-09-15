Una fan del rey emérito le pide a gritos tener un hijo e Isma Juárez responde: "Seguro que se lo hace"

Isma Juárez viajó hasta Sanxenxo, Galicia, para seguir de cerca la visita del rey emérito Juan Carlos I. Entre regatas, anécdotas y humor, retrata los días de celebración del monarca por los 50 años de su coronación.

Isma Juárez viaja hasta Sanxenxo, Galicia, con un objetivo: intentar hablar con el rey Juan Carlos I. El emérito se encuentra en el municipio gallego para participar en las regatas y celebrar los 50 años de su coronación.

"El emérito afronta unos días de comilonas, regatas y hasta una 'party boat' en una batea de mejillones, todo esto para celebrar los cincuenta años de reinado", comenta el reportero de El Intermedio. Y añade, en tono irónico, que de tanto visitar Sanxenxo "cualquier día le hacen hijo predilecto y da el pregón".

El primer destino de Juárez es la casa de Pedro Campos, amigo íntimo del emérito y lugar donde suele hospedarse durante sus estancias en Galicia. Sin embargo, no encuentra a nadie en la puerta, ni prensa ni al propio don Juan Carlos. "Son las nueve de la mañana y es muy probable que el rey ni haya levantado la persiana", bromea.

Después, el reportero se desplaza hasta el puerto, donde se cruza con María del Carmen, una 'conocida' de la infancia del rey. La mujer recuerda que lo conoció "de muy jovencita" a los 15 años. "Éramos una pandilla y él venía y pasaba un fin de semana", relata con nostalgia.

Tras varias horas de espera, el rey emérito llega finalmente al puerto. Juárez aprovecha el momento para pedirle que salude a Wyoming y que haga las paces con Miguel Ángel Revilla.

Una vez más, Juan Carlos I se hace esperar antes de embarcar. Finalmente, baja hacia la embarcación para dar comienzo a las regatas. Sin embargo, las cámaras de Juárez no logran captar el instante en que sube al barco, ya que la escena queda tapada por una vela negra. "¡No nos pongáis esa vela que nos tapáis! Esos navegantes son republicanos, están tapando al rey", ironiza el reportero.

En medio del ambiente festivo, otra mujer grita al emérito: "Juan Carlos quiero un hijo tuyo". Juárez no pierde la ocasión de rematar la escena con humor: "Seguro que se lo hace".