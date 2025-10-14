Ayuso acusa a Sánchez de dirigirse a ella "en tono machito" sobre el aborto: "He perdido dos bebés, sé lo que es"

El contexto La presidenta madrileña habla de "amenazas" del presidente, después de que Sánchez adelantara que el Gobierno le requeriría formalmente poner en marcha el registro de objetores.

Isabel Díaz Ayuso carga contra Pedro Sánchez ante lo que tacha de "amenazas" por parte del presidente del Gobierno, que este martes avanzaba que el Ejecutivo requeriría formalmente a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha el registro de médicos objetores exigido por la ley para poner garantizar el derecho al aborto.

En declaraciones a la prensa, la presidenta madrileña ha acusado al líder socialista de dirigirse a ella "en tono machito sobre el tema del aborto". "Le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto, sé lo que es", ha sentenciado.

Así, Ayuso ha clamado contra el líder del Ejecutivo: "¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas?", le ha reprochado, preguntándose "si se cree dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad".

"En España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del 'sanchismo'. Enhorabuena a todos", ha ironizado la dirigente 'popular', que ha aprovechado esta comparecencia para fijar postura con respecto al aborto, tras espetar un "váyanse a otro lado a abortar" la semana pasada en la Asamblea de Madrid.

"El aborto en España es legal, sí, pero tiene que ser seguro y, sobre todo, tiene que ser poco frecuente", ha manifestado. "Mi pregunta es: ¿queremos más? ¿Nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y me parece que es un fracaso como sociedad, y más en un país donde faltan niños", ha opinado la presidenta autonómica.

Ayuso, que preside una de las cuatro comunidades a las que el Ejecutivo apremió la semana pasada para crear el registro de objetores, ha abierto ahora la puerta a hacerlo, pero jugando al despiste. Según puntualizan fuentes de Sol a laSexta, no hay una decisión tomada sobre si se implementará finalmente en la Comunidad de Madrid.

