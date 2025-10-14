La 'Señora bien' sale en defensa de Díaz Ayuso: "Además de estar en contra de trabajar, también estáis en contra de la vida"

'Piluchi', el personaje de Cristina Gallego, regresa al programa para defender a Isabel Díaz Ayuso y su nueva ley sobre el concebido no nacido. Con su habitual ironía, critica a Wyoming y analiza la posición de la presidenta madrileña con el aborto.

'Piluchi', la 'señora bien' interpretada por Cristina Gallego, irrumpe en el plató de El Intermedio para poner fin, según ella, al 'linchamiento' de Wyoming a Isabel Díaz Ayuso por su posición contra el aborto. "Basta ya de meterse con Ayuso. ¿Qué pasa? Que además de estar en contra de la decencia y de trabajar, también estáis en contra de la vida", se queja 'Piluchi'.

"Ya sé yo que os encanta ir abortando por ahí, que vais a abortar como el que va a aeróbic. Lunes, miércoles y viernes a abortar niños españoles y los martes y sábados a manifestaros para que no maten toros. ¡Ole y ole el doble rasero de la izquierda!", critica la 'señora bien'.

Asimismo, aplaude la decisión de Isabel Díaz Ayuso de sacar adelante "una ley que defienda la vida desde el principio… desde que la abejita poliniza y… luego entonces se abre la flor... me habéis entendido".

La 'colaboradora' referencia a la nueva medida de la Comunidad de Madrid, que reconocerá por ley a partir de marzo al concebido no nacido como un miembro más de la familia. De este modo, se podrá acceder a ayudas y beneficios desde el momento en que se acredite el embarazo.

"Ahora está todo el mundo lleno de gente desestructurada que trata a su perro como si fuese un hijo", comenta escandalizada. "¿Qué problema hay con los concebidos no nacidos?", plantea y añade que son todo ventajas: "Es muchísimo mejor, no hacen sus cosas en el parque y no huelen el pompis a otros concebidos no nacidos", asegura 'Piluchi'.

