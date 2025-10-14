Marta Vigara, médico que abortó en 2020: "Los pocos abortos que se hacen en la sanidad pública madrileña se enmascaran de otras patologías"

Marta Vigara es una médico que, por complicaciones en su embarazo, tuvo que abortar. Su propio hospital se negó a practicarle el aborto y tuvo que ir a una clínica privada. En este vídeo, cuenta su historia a Andrea Ropero.

Andrea Ropero conoce la historia de Marta Vigara, una médico madrileña que acudió a su propio hospital, el Clínico San Carlos, por complicaciones con su embarazo. Allí se le negó el aborto, a pesar de que era un aborto terapéutico y su embarazo, de cuatro meses, era inviable que saliera adelante, incluso con riesgo para su propia salud.

Marta hizo público su caso en 2021 y cuatro años después vuelve a hablarse sobre el aborto en España. Una situación que ella está viviendo con "absoluta indignación" porque "se sigue atentando de la misma forma contra los derechos de las mujeres".

En su caso, recuerda que en su hospital no le practicaron el aborto a pesar de tener un documento firmado por dos ginecólogos "diciendo que hay riesgo extremo para el feto y para la madre". Un documento que, señala en el vídeo sobre estas líneas, "te dan para que tú, si quieres, por tu cuenta busques hueco en una clínica privada para que te puedan hacer una intervención".

Marta apunta que llegó a esa clínica "agotada y devastada por la tragedia que te está sucediendo". Lo único positivo fue el trato de los médicos de la clínica, que hoy les sigue agradeciendo. Sin embargo, avisa de que los medios físicos que tienen no son los mismos: "Si hay una complicación vital, no hay UVI, ni bolsas ni sangre".

Marta asegura que no sabía que en su centro todos los médicos son objetores de conciencia, porque "en principio no se puede": "Si hay una ley que establece que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que hacer en la sanidad pública, puede haber objetores de conciencia, pero del mismo modo se tiene que garantizar un equipo que no lo sea", afirma.

Cuatro años después de su caso, asegura que "no me consta" que en el Clínico San Carlos se practiquen abortos y sostiene que "los poquitos abortos que se hacen en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid generalmente se enmascaran de otras patologías", algo que, según explica, se hace "por miedo a represalias" o porque si no, desde las jefaturas de servicio, relegan a los ginecólogos que no son objetores "solo a hacer abortos".

