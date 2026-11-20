"Eso que dicen que es usted moro, ¡con lo guapo que es!", grita una mujer a Santiago Abascal, que responde, entre risas, en este vídeo de El Intermedio: "También se puede ser guapo y moro".

Dani Mateo analiza en el plató de El Intermedio la reacción de Santiago Abascal en Canarias, donde "está pasando una cosa loca", y no, no se refiere "a la crisis migratoria sino a que el líder de Vox se está deconstruyendo".

En el vídeo principal de esta noticia, una mujer le grita a Abascal: "Eso que dicen que es usted moro, ¡con lo guapo que es!". A lo que el líder de extrema derecha responde, entre risas: "También se puede ser guapo y moro". "Pues no, usted es guapo y no es moro", responde la señora.

Tras escucharle, Dani Mateo no da crédito en el plató: "Esto es lo más cerca que vais a estar de ver a un Abascal aliado feminista y antirracista, pedid un deseo".

"Hasta ahora, pensábamos que lo más cerca que estaba Abascal de que le gustara una persona de origen norteafricano era Zidane, y no por ser del Madrid, sino porque hizo lo mismo que él le quiere hacer a Sánchez", destaca Dani Mateo en referencia al cabezazo que el exfutbolista dio a Materazzi en el partido de la final del mundial de 2006, en la que terminó expulsado.

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