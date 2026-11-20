En el plató
La reacción de Santiago Abascal cuando una señora le grita que "dicen que es moro"
"Eso que dicen que es usted moro, ¡con lo guapo que es!", grita una mujer a Santiago Abascal, que responde, entre risas, en este vídeo de El Intermedio: "También se puede ser guapo y moro".
Dani Mateo analiza en el plató de El Intermedio la reacción de Santiago Abascal en Canarias, donde "está pasando una cosa loca", y no, no se refiere "a la crisis migratoria sino a que el líder de Vox se está deconstruyendo".
En el vídeo principal de esta noticia, una mujer le grita a Abascal: "Eso que dicen que es usted moro, ¡con lo guapo que es!". A lo que el líder de extrema derecha responde, entre risas: "También se puede ser guapo y moro". "Pues no, usted es guapo y no es moro", responde la señora.
Tras escucharle, Dani Mateo no da crédito en el plató: "Esto es lo más cerca que vais a estar de ver a un Abascal aliado feminista y antirracista, pedid un deseo".
"Hasta ahora, pensábamos que lo más cerca que estaba Abascal de que le gustara una persona de origen norteafricano era Zidane, y no por ser del Madrid, sino porque hizo lo mismo que él le quiere hacer a Sánchez", destaca Dani Mateo en referencia al cabezazo que el exfutbolista dio a Materazzi en el partido de la final del mundial de 2006, en la que terminó expulsado.
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