Los detalles Las Nuevas Generaciones del PP cada vez se parecen más a las de Vox. Copian sus formas y también sus mensajes y hacen suyos a los de Abascal con ese mantra de que Sánchez es el candidato de Marruecos.

Desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, el Partido Popular ha intensificado su campaña electoral. El PP comenzó publicando un vídeo antiguo del ministro Óscar Puente, donde se le ve sufriendo tras romperse la rodilla. Además, las Nuevas Generaciones del PP criticaron a los acampados en Sol por la crisis de la vivienda, publicando un vídeo de la acampada bajo la lluvia. Recientemente, el PP publicó un vídeo manipulado de Sánchez hablando en árabe, utilizando un eslogan "antisanchista". Este vídeo, manipulado con Inteligencia Artificial, busca criticar al presidente del Gobierno.

Desde este lunes, cuando conocimos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, el Partido Popular ha salido con todo en lo que se prevé una campaña electoral sin líneas rojas.

El PP comenzó la semana publicando un vídeo antiguo del momento en el que el ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid Óscar Puente, en su etapa como alcalde de Valladolid, se rompía en plena calle la rodilla. Un vídeo muy duro en el que se escuchan los gritos de sufrimiento del socialista.

Este martes, las Nuevas Generaciones del PP cargaron contra los acampados en Sol por la crisis de la vivienda. "Por primera vez en días se duchan", escribía junto a un vídeo de la acampada en el que se veía el diluvio al que estaban haciendo frente.

Porque las Nuevas Generaciones del PP cada vez se parecen más a las de Vox. Sánchez doblado en un supuesto árabe, intentando hacer gracia y poniendo en árabe "me encanta la fruta". Copian sus formas y también sus mensajes y hacen suyos a los de Abascal con ese mantra de que Sánchez es el candidato de Marruecos.

Nuevas Generaciones ha publicado un vídeo de Sánchez hablando en árabe en el que dice el insulto "me gusta la fruta", un eslogan que se ha convertido en "antisanchista". "Comunicado de nuestro presidente: me gusta la fruta", recoge el tuit de la cantera del PP.

En el vídeo, claramente manipulado con Inteligencia Artificial, se puede escuchar a Sánchez decir lo siguiente en árabe: "el Profeta Muhammad (la paz sea con él) solía afirmar en cada sermón: "Toda innovación es una desviación, y toda desviación conduce al Fuego". Toda desviación es un camino, y todos esos caminos conducen al Fuego. Todos saben que deben seguir el ejemplo del Profeta Muhammad (la paz sea con él); sin embargo, esto es una desviación, aunque afirmen que se trata de una "buena innovación".

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