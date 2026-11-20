Guillermo Fesser analiza la situación en EEUU tras la ilegalización de sus aranceles: "La mayoría de esas empresas están cogiendo la devolución de los aranceles, pero los están usando para aumentar los bonus de Navidad de los directivos de las empresa".

Guillermo Fesser analiza la situación en EEUU tras la ilegalización de sus aranceles después de que el Tribunal Supremo haya declarado ilegales algunos impuestos a las importaciones con las que Trump pretendía poner por delante a los productos de EEUU. Ahora, su Administración está empezando a devolver el dinero a las empresas afectadas.

"Estamos hablando de 166.000 millones de dólares", explica Fesser, que explica que, de momento, "han devuelto 115.000 millones". Además, el corresponsal de El Intermedio explica en el vídeo principal de esta noticia "cómo funciona el cuento de la lechera": "Trump ha dicho que EEUU primero, y que ahí se consume producto de Estados Unidos y que, el que quiera importar de fuera que pague el doble".

"El público ahora mismo está alucinando porque todo en el mercado sale carísimo", señala Fesser, que destaca que "las empresas no han perdido dinero porque han pagado más pero también han cobrado más", por lo que "no tienen pérdida de ningún tipo".

Además, "a cada empresa las devuelven de media 500.000 dólares": "Ahora por un informe se sabe que la mayoría de esas empresas están cogiendo la devolución de los aranceles, pero los están usando para aumentar los bonus de Navidad de los directivos de las empresa". "No me jodas, es que es muy fuerte", critica duramente Fesser.

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