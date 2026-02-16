Joaquín Reyes presenta su nuevo proyecto 'Rafaela y su loco mundo': "Es una serie bien loca"

Joaquín Reyes visita El Intermedio para presentar su nueva serie, ya disponible en Atresplayer. El actor habla de humor absurdo, personajes disparatados y una historia adolescente muy peculiar. Una ficción breve, loca y arriesgada que espera conectar con el público.

Joaquín Reyes visita El Intermedio para hablar de su nueva serie, 'Rafaela y su loco mundo', cuyo primer capítulo ya está disponible en Atresplayer. La ficción, creada por Aníbal Gómez, contará con ocho episodios autoconclusivos de 20 minutos cada uno, que se irán estrenando cada domingo.

"Es una serie de adolescentes protagonizada en gran parte por señores de mayor edad. Eso es un gran valor", bromea el actor, y añade que está rodada con "un humor absurdo" y con "muchísimas locuras". "Es una serie bien loca y bien divertida", asegura Joaquín Reyes.

Rafaela es una adolescente que vive en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Junto a sus amigas Corpus, Chelo y Debo, y sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente.

"Es una suerte que Atresplayer haya apostado por una serie arriesgada y con un humor muy particular", agradece el actor. Asimismo, añade que en los últimos años la plataforma está produciendo "series de ficción muy arriesgadas y le está funcionando". Por eso espera que Rafaela y su loco mundo tenga una buena acogida entre el público. "Es una serie de culto con solo un capítulo", añade entre risas Joaquín Reyes.

Puedes ver el primer episodio de 'Rafaela y su loco mundo' ya en Atresplayer.

