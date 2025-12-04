Santiago Segura, invitado especial en las Campanadas de ATRESMEDIA que presentarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, laSexta y atresplayer

El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la Puerta del Sol de Madrid junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote como invitado.

El cineasta y actor Santiago Segura será uno de los invitados especiales en la Puerta del Sol, listo para compartir numerosas sorpresas que revelará la noche del 31 de diciembre. Será una velada única en la que Cristina Pedroche y Alberto Chicote, el dúo más emblemático de la Nochevieja, se reencontrará por décimo año consecutivo para deslumbrar con una puesta en escena que, como cada temporada, promete generar conversación, expectativa y millones de reacciones en las redes sociales.

Esta será una de las principales novedades de una retransmisión muy especial y única que contará con muchas sorpresas. Atresmedia prepara una cita única para despedir el año con una retransmisión simultánea en sus dos principales canales, Antena 3 y laSexta, y su plataforma, atresplayer, un hito dentro de su estrategia de programación para las navidades.

Liderazgo entre espectadores y anunciantes

El especial de las Campanadas de Atresmedia se presenta como una producción de gran formato que destaca por su realización, su despliegue técnico y su carácter multicanal. La señal será emitida simultáneamente por Antena 3, laSexta y atresplayer, garantizando así una cobertura total y accesible para todos los públicos.

Además de su alcance televisivo, el evento se consolida como una oportunidad única para las marcas y anunciantes, que encuentran en las Campanadas de Atresmedia un entorno premium, de máxima visibilidad y prestigio. La retransmisión es uno de los espacios más cotizados del año, gracias a su impacto y al vínculo emocional que genera con los espectadores. Así, Atresmedia se ha convertido en el grupo comercial líder de las Campanadas en los últimos 10 años.

En los últimos años, las Campanadas de Atresmedia se han posicionado como una cita de referencia tanto en términos de audiencia como de notoriedad. Atresmedia ya ha hecho historia en esta histórica cita, siendo la primera cadena privada en liderar con sus Campanadas.

El pasado año, la retransmisión presentada por Pedroche y Chicote creció hasta un 28,1% de cuota de pantalla con más de 4,3 millones de espectadores de media. Durante la emisión de las Campanadas, más de 8,6 millones de espectadores únicos se conectaron. Antena 3 consiguió el minuto más visto de toda la TV en la noche de fin de año con un 35,1% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores.

El equipo de Atresmedia trabaja ya en los preparativos de una noche que promete emociones, sorpresas y una factura visual de primer nivel. La producción contará con un amplio despliegue técnico y humano para garantizar la gran retransmisión que pone el broche al año 2025.

