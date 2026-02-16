'Felipe VI' pide consejo a 'Juan Carlos I' sobre el futuro de la princesa Leonor: "Quiere vibrar en otra onda y experimentar"

El Gran Wyoming y Raúl Pérez se vuelven a convertir en Juan Carlos I y Felipe VI. En esta ocasión, el 'rey' transmite a su 'padre' su preocupación ya que la princesa quiere estudiar Bellas Artes.

'Felipe VI' aprovecha la presencia de 'Juan Carlos I' en la Zarzuela para pedirle consejo. "Sea lo que sea, el hijo no es tuyo", responde el 'emérito'. "Papá, estoy preocupado por Leonor", aclara el 'rey'.

El 'monarca' señala que la princesa termina este año su formación militar y debe ir a la universidad. "Yo había pensado en que estudiara Economía en Harvard, Relaciones Internacionales en Cambridge o Derecho en Georgetown", indica.

"El problema es que Leonor no quiere hacer Derecho ni nada serio", se lamenta 'Felipe', "parece que lo que le interesan son las Bellas Artes". El 'rey' cuenta que la princesa, después de estos años en el ejército, está "harta de disciplina". "Quiere vibrar en otra onda, experimentar y hacer collages con tapones de botellas de plástico", añade.

"Otra hippie como el Marichalar", responde el 'emérito'. 'Juan Carlos' le aconseja no preocuparse tanto, "peor sería que quisiera estudiar periodismo como su madre".

El 'emérito' añade que la solución es "muy clara": "Hazle lo mismo que a mí, cortarle el grifo". 'Juan Carlos' cree que así "no le quedará más remedio que obedecerte o apuntarse a 'Supervivientes'".

'Felipe' decide aceptar su consejo y llama al banco para cancelar todas las tarjetas de su hija. "Y si se pone farruca no la llevo más a la apertura del año judicial", añade.

Poco después, confirma al 'emérito' que su jugada ha funcionado. "Leonor ya no quiere ser artista", cuenta, muy contento. "Lo sabía, eso son locuras de juventud", responde 'Juan Carlos'.

"Ahora lo que tienes que hacer es encauzar bien a la niña para que no se tuerza, que aprenda a cobrar comisiones", añade el 'emérito', "hacerse amiga de jeques...". "Joder, papá, estoy por matricularla yo mismo en Bellas Artes", responde 'Felipe'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.