Joaquín Reyes se convierte en Lamine Yamal, "el único moro que no quiere deportar Abascal"

El humorista se ha transformado en el jugador del Fútbol Club Barcelona que, como ha contado, es "el jugador más joven en cobrar 40 millones de euros". "Mi sueldo también incluye un Bono Parque", desvela.

Joaquín Reyes se ha puesto en la piel de Lamine Yamal en el primer 'Zanguangos' de este 2026. El Intermedio sorprende al 'jugador blaugrana' entrenando, que se presenta ante la cámara y, además, afirma ser "el único moro que no quiere deportar Santiago Abascal... de momento, porque es tontísimo".

'Lamine' cuenta que es el jugador más joven en debutar con el Barça y con la Selección Española. A esto se suma ser el goleador más joven de la historia de la Eurocopa "y también el jugador más joven en cobrar 40 millones de euros". "Mi sueldo también incluye un Bono Parque para el parque de atracciones, el zoo y el reservado del Luz de Gas", añade.

'Yamal' recuerda que todo el mundo se olvida de lo más importante: que es un adolescente. "Tengo mis miedos, mis inseguridades, mis granos, mis juegos de mesa...", explica. 'Lamine' señala que, a pesar de ser una estrella del fútbol mundial, lo que lo define es ser muy familiar. "Estoy muy unido a mi padre", explica, "muchos dicen que es una mala influencia, pero es muy severo: con 13 años me pillo un váper y se puso como loco de contento, se le había acabado el suyo".

El 'jugador del Barça' no duda en desvelar cómo ha conseguido ser "tan genial": "Trabajo, disciplina y... Leo Messi me traspasó sus poderes". El 'futbolista' lo demuestra mostrando una foto de él siendo un bebe junto al jugador argentino. "Me metió en un barreño y me dijo: 'Algún día tendrás mi talento para jugar al fútbol y para vestir regular'", explica.

