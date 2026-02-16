El 'profesor' Mateo asegura que la contaminación es "un bulo comunista": "El tiempo solo depende de los chinos y 'perro' Sánchez"

El Intermedio regresa con una nueva entrega de 'Cuarta Milonga'. Un 'programa' que pretende informar de la 'verdad'. "Lo que vamos a ver hoy no sale en los periódicos serios, quizá porque no es información, pero a quién le importa", comenta Wyoming.

En una nueva entrega de Cuarta Milonga, El Gran Wyoming y sus colaboradores se encargan de cuestionar tanto la verdad oficial como la no oficial. "Lo que vamos a ver hoy no sale en los periódicos serios, quizá porque no es información, pero a quién le importa", comenta el presentador, antes de dar paso al "prestigioso ufólogo, teólogo, filólogo y todólogo" 'profesor' Dani Mateo.

Uno de los temas del 'programa' es la existencia del cambio climático. "¿Estafa? ¿Chiringuito? O lo más probable, complot de la CIA para tapar que Kiko Rivera y John F. Kennedy son la misma persona", plantea Wyoming.

Desde Vox, figuras como José María Figaredo niegan su existencia y no tienen reparo en decirlo públicamente: "¿Se creen ustedes que por prohibir la entrada de los coches diésel en Madrid de repente el tiempo en España va a cambiar? ¿De verdad se lo creen?".

"No se puede decir más claro, todo el mundo sabe que la contaminación urbana es un bulo comunista. El tiempo en las ciudades solo depende de dos factores: los chinos, que mientras más llueve, más paraguas venden, y 'perro' Sánchez", confirma el 'profesor' Mateo en Cuarta Milonga.

Otro de los temas son las declaraciones del expresidente de Estados Unidos Barack Obama sobre la existencia de los extraterrestres. "Son reales, pero no los he visto y no los tienen capturados en el Área 51. No existe ninguna instalación subterránea, a menos que exista esta enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos", llega a comentar Obama en un pódcast.

"Sí, señor, sí, señor. Gracias, Obama, ya era hora de que alguien lo dijera. Los aliens existen y están entre nosotros. De hecho, según la 'revista Paranormal Journal' dos de cada tres humanos serían en realidad extraterrestres", asegura Mateo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.