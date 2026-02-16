Rosa Montero recuerda con Thais Villas cómo fue publicar su primera novela: "Tuvo mucho éxito, a mi me pareció una mierda"

Thais Villas habla con Rosa Montero y Mario Obrero, dos escritores de dos generaciones muy diferentes que, en este vídeo, comparten sus visiones sobre la creación literaria y las dificultades para publicar.

En su sección 'Zetas y Boomers', Thais Villas reúne a dos escritores de dos generaciones diferentes. Por un lado, la escritora y periodista Rosa Montero y, por el otro, el joven poeta Mario Obrero.

Mario desvela que conoció a Rosa en Frankfurt. De hecho, desvela que ella le dejó "media hamburguesa en el hotel", algo por lo que todavía está "agradecidísimo".

Rosa explica que su primer cuento lo escribió con cinco años: "Desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo", afirma la autora, que define la escritura como su "manera de vivir".

En el caso de Mario, comienza a escribir a los siete años y con 14 publica su primer poemario. Apunta que en ello tuvo "muchísimo que ver" una maestra de la escuela pública como su madre: "Cuando eso lo tienes en casa, pues te hace poeta la vida, como decía Miguel Hernández", comenta.

Rosa recuerda sus inicios como periodista y la forma en que publicó su primer libro, 'Crónica del desamor' que "tuvo muchísimo éxito", aunque a ella le pareció "una mierda".

Mario, por su parte, afirma que hoy en día también es difícil conseguir que te publiquen. Sin embargo, destaca que "más allá de publicar, no veo muchas compañeras de mi edad que por el hecho de no publicar no dejen de hacer un poema".

"La tenacidad es un superpoder", añade Montero, que confiesa que a ella le han rechazado sus manuscritos "20 editores" y le ha pasado que "hagas una presentación y no vaya nadie" o que "te hagan una crítica horrenda o peor, que no tengas ninguna crítica".

