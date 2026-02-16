'Loli' la última 'sanchista' no entiende las críticas contra Sánchez: "Es el puto amo del socialismo en España y en Europa"

Cristina Gallego se ha convertido en este personaje que no duda en declararse fanática del presidente del Gobierno. 'Loli' no ha podido evitar afear a Felipe González después de que cuenta que votará en blanco si Sánchez vuelve a ser candidato.

'Loli' la última 'sanchista' irrumpe en el plató de El Intermedio con un jarrón chino. La socialista señala que ese objeto le ha roto el corazón y que ya no lo quiere. "Este jarrón antes olía a rosas, a progresismo", indica, "y ¿ahora sabes a qué huele? A traición".

Las afirmaciones de 'Loli' hacen referencia a las declaraciones de Ana Redondo sobre Felipe González. La ministra de Igualdad comparaba al expresidente socialista con este objeto después de que González afirme que va a votar en blanco en las próximas elecciones si Pedro Sánchez era el candidato.

La última 'sanchista' no duda en lanzar el jarrón al suelo para romperlo. "Adiós, Felipe, adiós", afirma, "qué liberador". "Me siento igual que la primera vez que yo me divorcié y me hice la mechita Violeta", desvela.

"Ya veo que está que trina con Felipe González", comenta el Gran Wyoming, "como casi todo el PSOE, menos García-Page". "No sé de quién me hablas", responde 'Loli', "yo solo me sé los nombres de los verdaderos socialistas".

'Loli' no entiende las críticas hacia "el puto amo del socialismo en España". "Ojo, en España y en Europa", añade. La última 'sanchista' señala que el presidente del gobierno acudía este fin de semana a la Conferencia de Múnich donde "él solito se puso a parar el rearme nuclear".

"Pero mirad, por favor, qué presencia", comenta, "normal que se oponga a las armas nucleares, él sí que es un arma atómica". 'Loli' muestra el saludo entre Sánchez y Hillary Clinton cuando se encontraron en Múnich. "Mira si se lo llevó ahí a un apartado para tenerlo todo para él", apunta.

"Y además, ¿a ver si te crees que Hillary Clinton fue la última norteamericana en caer rendida ante los encantos de Pedro en Zurich?", añade, "también le pasó al gobernador de California, Gavin Newsom". 'Loli' cuenta que Sánchez regaló un ejemplar de 'Don Quijote de la Mancha' a Newsom. La última 'sanchista' también saca pecho por los resultados del CIS. "Estamos más fuertes que nunca, sin necesidad de montar botellones en salas de Madrid", afirma.

