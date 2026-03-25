La inesperada reacción de Yolanda Díaz cuando Andrea Ropero le pregunta si la han invitado al acto de Rufián y Montero

"No procede en mi caso eso", responde nerviosa Yolanda Díaz mientras se aleja de Andrea Ropero después de que la periodista le pregunte si Gabriel Rufián e Irene Montero la han invitado a su acto en común en Barcelona.

Andrea Ropero se ha trasladado hasta el Congreso de los Diputados, donde se encuentra a "una buena parte del grupo parlamentario de Sumar", encabezados por Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy. "Buenos días, vicepresidenta, perdone que le interrumpa, no todos días le encuentro a esta distancia", destaca la periodista a la también ministra de Trabajo, que reacciona con risas.

Ropero pregunta en el vídeo principal de esta noticia a Díaz "por qué es tan importante para Sumar llevar al Congreso la medida de que se topen los alquileres de las viviendas si parece que no va a salir". "Ya ha salido, está en vigor", contesta Yolanda Díaz a Andrea Ropero, que añade: "Pero no se va a aprobar en el Congreso".

Por su parte, Yolanda Díaz insiste en que "el principal problema que tiene España se llama vivienda". "Esto es, creo que lo saben todos los ciudadanos y las ciudadanas, y, por tanto, la política sirve para esto", afirma la vicepresidenta, que destaca: "Hoy vuelvo a decirlo, insto a todas esas personas que insten la renovación de sus contratos de arrendamiento". "Para esto vale la política", afirma tajante Yolanda Díaz.

Por otro lado, Ropero aprovecha para preguntar al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por quién le gustaría que sucediera a Yolanda Díaz. "A mí lo que me gustaría es que convalidemos el decreto de vivienda para que más de dos millones de compatriotas puedan seguir en sus casas pagando sus alquileres sin que les echen a la calle un puñado de fondos buitre", asegura Bustinduy, que insiste: "En eso está la izquierda". "Lo vamos a conseguir y además, mejor nos irá cuando lo consigamos", concluye el ministro.

Por último, Andrea Ropero pregunta a Díaz y Bustinduy si han sido invitados y van a ir al acto de Gabriel Rufián e Irene Montero en Barcelona. "No procede en mi caso eso", contesta nerviosa Yolanda Díaz mientras se aleja, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

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