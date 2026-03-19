Rufián participará en otro acto por la unidad de la izquierda con Irene Montero y Xavier Domènech

Entre líneas Fuentes del entorno del portavoz de Esquerra señalan a laSexta que se trata de un acto más y que no se puede hablar de alianza electoral o de coalición con Irene Montero por este evento.

Gabriel Rufián (ERC) continúa su gira política para promover la unión de la izquierda más allá del PSOE, con un acto en Barcelona el 9 de abril. Junto a él estarán Irene Montero, eurodiputada de Podemos, y Xavier Domenech, exdirigente de los comunes. Aunque desde el entorno de Rufián niegan que se trate de una alianza electoral, el evento busca fomentar el diálogo sobre la unidad de la izquierda para contrarrestar el avance de la extrema derecha. Montero ha expresado su deseo de liderar una candidatura amplia de izquierdas, pero descarta unirse con Sumar. Ione Belarra, líder de Podemos, apoya la colaboración entre Rufián y Montero para enfrentar la ofensiva reaccionaria.

La gira política de Gabriel Rufián (ERC) para pedir la unión de la izquierda a la izquierda del PSOE tiene una nueva parada. Será un acto en Barcelona el 9 de abril. Junto al portavoz de Esquerra estarán también la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el exdirigente de los comunes Xavier Domenech .

Desde el entorno de Rufián, señalan a laSexta que es un acto más y que no se puede hablar de alianza electoral ni de coalición. Será un charla similar a la que Rufián mantuvo el pasado mes de febrero en Madrid con el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado, un coloquio en el que el diputado catalán planteó la necesidad de unidad en la izquierda, provincia a provincia, para frenar el avance electoral de la extrema derecha.

El evento con Irene Montero llevará el título 'Què s'ha de fer?' en catalán (¿Qué se debe hacer?, en castellano) y cada uno planteará sus ideas sobre el estado de la izquierda.

Rufián agitó las aguas de ese espacio en el coloquio que protagonizó con Delgado y la mayoría de los partidos que integran Sumar coincidieron con su diagnóstico, pero fuerzas como ERC, EH Bildu o BNG descartaron una posible propuesta de unidad electoral.

Podemos, por su parte, sigue rechazando un proyecto conjunto con Sumar, plataforma con la que concurrió a las elecciones generales de 2023 y cuyo grupo parlamentario abandonó en un enfrentamiento abierto con Yolanda Díaz, tras quedar Irene Montero fuera de las listas y no tener hueco tampoco en el gobierno de coalición.

Montero ha dicho públicamente que quiere liderar una candidatura amplia de izquierdas en las próximas generales, pero rechaza hablar de unidad con Sumar. Y hoy, preguntada sobre este acto con Rufián, ha asegurado que hacer equipo con él le "parece muy bien". "Ahora mismo todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales", ha admitido en una entrevista en TVE.

"Si algo está claro es que estas son las dos personas que pueden hacer lo que hay que hacer para pararle los pies a la ofensiva reaccionaria. ¡Vamos!", ha escrito en un mensaje en X la líder de Podemos, Ione Belarra.

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