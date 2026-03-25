El último paso para que el cambio de hora bianual sea cosa del pasado: cómo el Senado de Georgia quiere acabar con él

El debate sobre la posibilidad de acabar con el cambio horario dos veces al año está muy activo tanto en España como en otros países, debido especialmente a que los perjuicios que genera son mayores que los beneficios.

El debate sobre acabar con el cambio de hora no es cosa únicamente de España. Desde 1918, aunque de manera interrumpida, España ha venido cambiando la hora dos veces al año para adaptarnos a la luz solar. Y aunque el origen de esta medida fue el ahorro energético, lo cierto es que muchos estudios avalan que los perjuicios que genera cambiar la hora son más que los beneficios.

Este domingo, en plena Semana Santa, volvemos a cambiar las manillas de los relojes en nuestro país: a las 2:00h serán las 3:00h, dormiremos una hora menos (o saldremos de fiesta, o trabajaremos, o lo que sea que estemos haciendo de madrugada) y aunque muchos aseguren que será uno de los últimos cambios de hora en España (y en la UE), no es probable que así sea. El debate europeo está estancado y para acordar eliminar los cambios de hora tiene que haber consenso entre todos para una propuesta que ha de ser aprobada en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Y, como decíamos al inicio, este no es un debate abierto sólo en España: en Estados Unidos tampoco están especialmente contentos con tener que cambiar la hora dos veces al año. Esta misma semana, el Senado de Georgia aprobó, por 45 votos a favor y sólo cinco en contra, un proyecto de ley para mantener el horario de verano durante todo el año.

Ahora bien, tiene que ser el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien apruebe esta medida para que Georgia adopte el horario estándar del Atlántico durante todo el año. "El lunes siguiente al cambio de hora, ya sea que adelantemos o atrasemos la hora, se observa un aumento de accidentes de tráfico, derrames cerebrales e infartos", aseguraba el senador republicano de Cornelia Bo Hatchett a la cadena WABE. Además, es un grave problema para la comunidad de personas con trastornos del espectro autista. "Creo que una abrumadora mayoría de los georgianos preferiría que se paralizaran estos cambios", insiste.

El principal cambio de esta medida recientemente aprobada en Georgia hace que se pueda aprobar el fin del cambio horario sin aprobación del Congreso: en 2021 ya se adoptó una medida similar, pero no contó con el apoyo del Congreso. Hatchett, por su parte, asegura que ha conversado con legisladores de otros estados, como Carolina del Sur o Florida, interesados en usar la misma táctica para eliminar el cambio de hora.