Tesh Sidi confiesa a Andrea Ropero que ha llegado a recibir 2.000 mensajes de odio: "Cuando pongo la denuncia se maximiza aún más"

La diputada de Sumar Tesh Sidi denuncia en El Intermedio las amenazas de muerte que recibe en redes sociales. En una entrevista con Andrea Ropero, explica que ha acudido a la Policía Nacional tras recibir miles de mensajes de odio.

Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a la diputada de Sumar en el Congreso, Tesh Sidi. Durante la conversación, Sidi explica que ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras haber recibido, en las redes sociales, multitud de amenazas de muerte y mensajes de odio.

La diputada relata que está "bastante acostumbrada" a recibir "mensajes muy racistas, vejatorios, machistas". Sin embargo, asegura que desde que es cargo público la situación se ha intensificado. Todo comenzó cuando respondió a un usuario que afirmaba que en "España solo roban los migrantes".

Tras esa contestación, empezaron a llegarle mensajes de odio y amenazas de muerte en distintas plataformas. "Te voy a pegar tres tiros", "Hija de puta" "te vamos a descuartizar y enviar en una caja de pino a Marruecos", son una muestra de los 2.000 mensajes que ha llegado a recibir en Instagram, los cuales "muchos de ellos no se han eliminado" pese a haber presentado una denuncia.

"Es curioso porque cuando yo pongo la denuncia se maximiza aún más el odio. Es decir, aparecen más amenazas", confiesa a Andrea Ropero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.