Los detalles El Talaso emplea a 60 personas y sería el Concello de Oia, además, el que tendría que pagar el derribo, lo que ha dividido a los vecinos.

El Balneario de Oia, en Pontevedra, enfrenta una orden de derribo tras 23 años operando ilegalmente en una zona rústica protegida. Este complejo turístico, que emplea a 60 personas, ha dividido a los vecinos, ya que el Concello de Oia deberá asumir el coste del derribo. A pesar de su ilegalidad, recibió casi cuatro millones en subvenciones y ayudas del Gobierno. La sentencia de demolición, pendiente desde hace 20 años, debe ejecutarse en seis días, aunque el ayuntamiento busca un plan urbanístico para salvarlo. El balneario también fue denunciado por vertidos ilegales al mar en 2011.

Cuenta atrás para el fin del Balneario de Oia, en Pontevedra, un complejo turístico construido en una zona rústica protegida. Un juzgado ha dictado orden de derribo y los vecinos están divididos: da trabajo a unas 60 personas y el Concello tendrá que asumir el coste. Algunos lo llaman el 'Algarrobico gallego'.

Lleva 23 años funcionando como balneario de lujo, pero está construido ilegalmente en una zona rústica protegida. "Es una zona alto valor ecológico, Cabo Silleiro, de alto valor paisajístico", ha señalado Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.

Pero ni a la Xunta de Fraga ni al Ayuntamiento de Oia, en Pontevedra, les importó. En 1999 le dieron casi cuatro millones en subvenciones. En 2002, cuando estaba en obras, el entonces presidente del Gobierno José María Aznar le concedió 740.000 euros por daños del Prestige. Entre 2012 y 2014, además, la cifra que le dio Alberto Núñez Feijóo fue de 19.000 euros.

Cuenta atrás para el 'Algarrobico' gallego: un juzgado ordena el derribo del Balneario de Oia en Pontevedra por estar construido en zona rústica protegida

Ahora el juez ordena que ejecuten la orden de derribo en seis días después de 20 años sin cumplir la sentencia. El ayuntamiento la acatará, pero intentan presentar un plan urbanístico que lo salve. "Si lo salvamos estamos dándole el mensaje a los promotores de, tú construye, que luego el tiempo te salva", ha apuntado Santos.

En 2011 el hotel también fue denunciado por verter residuos al mar y captar agua para las piscinas de la misma zona. Una captación ilegal no tiene permiso de Costas.

El Talaso emplea a 60 personas, lo que ha dividido a los vecinos. El Concello de Oia, además, tendría que pagar el derribo. "Nos vamos a quedar en la bancarrota", afirma un vecino preocupado, mientras otra apunta que "el Talaso da mucho turismo" a la zona. Otros reclaman "que den los permisos como deben dar, sin favoritismos".

Mientras, Balneario del Atlántico no ha hecho declaraciones, pero sí sigue recibiendo huéspedes.

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