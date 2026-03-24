Guerra de Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski cree que Rusia prevé abrir bases de control de drones en Bielorrusia

Rusia destruye medio centenar de drones ucranianos sobre su territorio El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado la destrucción de 55 drones ucranianos durante las últimas horas sobre las regiones de Moscú, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional. Europa Press Compartir en X

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🔴 Mueren cuatro personas en un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania Al menos cuatro personas han muerto en un nuevo"ataque masivo" por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, según ha denunciado este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha trasladado a su s aliados que "es necesaria mayor protección para salvar vidas" en medio de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022. Zelenski ha detallado que varios edificios de apartamentos han sufrido daños en Zaporiyia y Poltava, mientras que en Járkov "un dron impactó contra un tren eléctrico". "En total, se han registrado daños en once regiones", ha manifestado, antes de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas. La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas lanzaron más de 390 drones y 34 misiles de diferentes tipos, lo que ha llevado a Zelenski ha resaltado que "estas cifras demuestran claramente la necesidad de mayor protección para salvar vidas de los ataques rusos". "Es importante seguir apoyando a Ucrania", ha señalado en redes sociales, donde ha destacado que "es crucial que todos los acuerdos sobre defensa aérea se implementen a tiempo". "Es fundamental que Europa sea capaz de producir la cantidad necesaria de misiles de defensa aérea para protegerse de cualquier amenaza", ha zanjado. Europa Press Compartir en X

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Rusia defiende al Gobierno de Orbán tras escándalo de filtración de ministro de Exterior La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, defendió este martes al Gobierno del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, tras el escándalo de filtraciones de las conversaciones telefónicas de su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, acusado de informar para Rusia. "Debemos reconocer ante todo el méritos de sus líderes, quienes han declarado honestamente durante estos años que no siguen las directrices de Rusia ni de nadie más, que defienden los intereses de su país y actúan en beneficio de su pueblo", declaró Zajárova a TASS. Según la portavoz, esta es la tendencia opuesta que observan en el resto de la Unión Europea, donde "no se suele pensar en las personas, sino en los intereses de ciertos grupos de élite", sostiene. "Se presentan como aliados y mantienen una notoria pseudounidad, pero en realidad se espían entre sí", añadió juzgando las filtraciones. La Comisión Europea calificó ayer como "muy preocupantes" las informaciones de prensa que indican que Szijjártó filtra información a Rusia sobre los debates a puerta cerrada de los titulares de Exteriores de los países de la Unión Europea. El pasado sábado, el diario estadounidense The Washington Post publicó que el servicio de inteligencia exterior ruso había propuesto escenificar un intento de asesinato contra el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, para reforzar su campaña de cara a las cruciales elecciones de abril, en una operación bautizada como 'the Gamechanger' ("el cambio de juego"). La información también afirmaba que el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, llamaba habitualmente a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para informarle de la evolución de los acontecimientos durante las reuniones del Consejo de la UE. El ministro húngaro, por su parte, ha calificado las informaciones como "bulos" en la red social X. EFE Compartir en X

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Zelenski: Rusia planea abrir 4 bases de control de drones de largo alcance en Bielorrusia El presidente ruso, Vladímir Putin, podría establecer cuatro bases de control terrestre para albergar drones de largo alcance en Bielorrusia, según ha indicado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en base a información del servicio de Inteligencia militar ucraniano. "Esto tendrá consecuencias, y se harán sentir", ha señalado, según recoge The Independent. Bielorrusia, antiguo aliado de Rusia, ha sido reacia a asumir un papel activo en la guerra, aunque en 2022 permitió el paso de las fuerzas rusas a través de su territorio. Compartir en X

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