Bustinduy celebra que el decreto incluya la prórroga de los alquileres: "No entendemos que haya un escudo social sin proteger a los inquilinos"

"Bien está lo que bien acaba", ha asegurado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, minutos después de que Pedro Sánchez haya anunciado todas las medidas anticrisis tras una negociación intensa entre los partidos que integran el Gobierno de coalición.

La mañana ha sido convulsa en Moncloa, pero finalmente el Consejo de Ministros extraordinario ha terminado con acuerdo. Tras dos horas de incertidumbre por la presión de los ministros de Sumar para que el plan anticrisis del Gobierno incluyera medidas que no sólo fueran fiscales, se han aprobado dos decretos. Y como dice el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en Al Rojo Vivo, minutos después de este acuerdo: "Bien está lo que bien acaba".

Finalmente, el Gobierno de coalición ha logrado cerrar un acuerdo con dos reales decretos: uno que llevará las medidas anticrisis principales y en el que se incluye la limitación de márgenes empresariales y otro en el que se incluyen medidas de vivienda como la prórroga a los alquileres.

"El resultado es muy positivo. Hemos conseguido lo que queríamos, que era la prórroga de los contratos de alquiler y también que haya un mecanismo para asegurarnos que las rebajas fiscales no se traduzcan en beneficios ilícitos para las grandes empresas", celebra el ministro, no sin antes decir que "desgraciamente, este momento es muy trascendente por la guerra ilegal, injusta, inmoral, en la que nos han metido".

Igualmente, asegura con contundencia Bustinduy que "este Gobierno ha sido líder en la oposición a esta guerra injusta" y por ende, la respuesta tenía también que estar a la altura con "políticas públicas para proteger a la gente más vulnerable". Las cuestiones importantes, remarca, "implican negociaciones y creo que el resultado es muy positivo".

No obstante, y como le ha recordado Ferreras, "ustedes han tenido que dar un puñetazo en la mesa" esta mañana, platándose hasta dos horas, sin entrar a esa reunión: "¿No se podría haber llegado antes a una especie de acuerdo antes de este puñetazo en la mesa?", preguntaba. "Creo que la ocasión lo ameritaba", respondía contundente el ministro. Al final, argumenta, "en los momentos importantes y en las cuestiones trascendentes, la dilación de las negociaciones es mayor".

Además recuerda que los ministros de Sumar desde hace semanas insistían mucho en "cuestiones absolutamente esenciales": "No entendemos que pudiera haber un escudo social sin proteger a los inquilinos e inquilinas, sin proteger a esos 2 millones de personas a los que les vence el contrato este año y el que viene, y que gracias a lo que se ha aprobado hoy van a tener una prórroga automática sin aumento de precio de esos contratos".

Y por otro lado, añade también el ministro, "queríamos asegurarnos que el esfuerzo fiscal que hacemos todos para bajar la factura de la luz y para bajar el precio de los carburantes, que no se lo llevasen un puñado de grandes empresas aprovechando para aumentar sus beneficios".

Al ser cosas muy importantes, "las hemos negociado con mucha seriedad, con mucho diálogo, como hacemos siempre, hasta el último minuto. Pero lo hemos conseguido. El desenlace es bueno. Y bien, está bien lo que bien acaba", insiste, dando además uno de esos símiles futbolísticos que tanto gustan a la audiencia y al presentador de este programa.

"Lo que hemos hecho ha sido negociar hasta el último minuto. Sabes que cuando son las ventanas de fichajes, al final, los más importantes suelen estirarse en el tiempo. Y en este caso hablamos de intereses muy poderosos, tanto en el sector de la vivienda en España como en el sector de la energía o en el de la alimentación. Nos hemos mantenido firmes, que eso es lo que se espera también de un socio de la izquierda en el Gobierno", señala Bustinduy, matizando, eso sí, que "las negociaciones han sido muy cordiales, como corresponde a un Gobierno de coalición".

¿Votará Junts a favor del decreto de alquileres?

"Tenemos un mes por delante para tener toda la fuerza social para la movilización, para que en esa votación se vea claramente quién está a favor de proteger a millones de personas o quién está defendiendo otro tipo de intereses", responde Bustinduy a la pregunta directa de Ferreras. Porque aunque el decreto está aprobado en Consejo de Ministros tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Si no tienen mayoría, el decreto no sale adelante.

"Yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Ha costado mucho llegar hasta aquí, pero está aprobado. A partir de mañana, se prorrogan contratos que vencen en este país y la gente no va a tener que irse de su casa porque le suban un 50% el alquiler", afirma el ministro.

Limitación de márgenes empresariales, otra de las medidas clave

Otra de las medidas aprobadas ha sido la limitación de márgenes empresariales, que es además propuesta del mismo Bustinduy, que va en el decreto principal. Según explica, esto es que "cuando se ponen en marcha reducciones fiscales, tiene que traducirse al precio".

Porque, en ocasiones, aunque el Gobierno destine mucho dinero a bajar la factura de la luz o a bajar la factura de combustible o a la alimentación, luego no vemos en los precios finales que se traduzcan esas bajadas. Por ello, "la manera que hemos conseguido incorporar es que se vayan a vigilar y supervisar los márgenes de beneficio de las grandes empresas para asegurarnos de que la bajada, por un lado, del IVA sobre estos productos no repercuta en mayores beneficios de las grandes empresas", concluye Bustinduy.