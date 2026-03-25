Del chaleco acolchado a la "lencería con chaqueta": Pedro Mansilla analiza el estilo de Juanma Moreno y María Jesús Montero

El 17 de mayo se van a celebrar las elecciones en Andalucía y, por ese motivo, el sociólogo va a hacer un repaso al estilo del candidato del Partido Popular y la candidata del Partido Socialista.

El crítico de moda Pedro Mansilla vuelve a El Intermedio para hacer uno de sus trajes. En esta ocasión, debido a la reciente convocatoria de elecciones en Andalucía, el sociólogo va a analizar el estilo del candidato socialista, Juanma Moreno Bonilla, y la socialista, María Jesús Montero.

Para el periodista, el popular podría ser "el yerno perfecto y el perfecto cuñado". "Es un chico nacido en Barcelona, pero educado en Málaga que se ha aclimatado a Sevilla tan perfectamente que parece el típico médico con consulta privada o un abogado, de los que llevan temas fiscales", añade.

"De hecho, muchas veces se viste que casi parece un torero, y no un torero normal y corriente, sino al Litri, que fue nombrado el hombre más elegante del mundo", afirma. Para Mansilla, Moreno Bonilla se viste "haciendo valer su gran sueño que es verse de presidente del Gobierno". "Va vestido una mezcla entre El Corte Inglés, sección Caballeros, y un poco coqueteando de alguna vez con firmas un poquito con más impronta, por ejemplo, Álvaro Moreno, que siempre hace unos trajes así, un poco con un toque italianizante", añade.

Para el sociólogo, el estilo del actual presidente de la Junta de Andalucía es "moderado, muy templado y, además, consiguiendo una cosa que él siempre insiste: creo que quiere ser buena persona", reflexiona. Una de sus prendas más características que, además, se ha convertido un símbolo de la derecha: el chaleco acolchado.

Mansilla cuenta que ha diferentes versiones sobre el origen de esta prenda. Una de ellas se remonta al año 36 en Estados Unidos, donde un hombre, Eddie Bauer, decidió quitarle las mangas a un plumas "porque él era un gran aficionado a la pesca y eso permitía una cierta libertad de movimientos".

La otra posible es que la caza, señalando que fue creada por un militar norteamericano en los años 40 que tenía un perro de la raza husky, "y de ahí que el otro nombre que proviene de esa chaqueta sin mangas, de ese chaleco con plumas sea justamente, husky jacket".

"La cuestión está en que, como otras muchas prendas vinculadas a ese elitismo de ir a pescar, sobre todo, pesca deportiva o ir a cazar caza mayor, pues la derecha, que siempre es muy aspiracional, la toma no para ir a cazar o para pescar, sino para parecer que caza o pesca", explica, "y, entonces, se la ponen para ir a la oficina".

En cuanto a la candidata socialista, Mansilla señala que es "todo lo contrario". En su caso, como indica el sociólogo, la aspiración de Montero es se presidenta de la Junta de Andalucía. "La veo, un poco, como una aspiración, un poco inconfesable, de ser Lola Flores", añade.

"Ella es una persona que, realmente, no es que sea un bellezón, pero ha sido muy guapa y sigue siendo guapa a pesar de lo que opinan otros presidentes de comunidades", expone, "tiene un poco esa especie de feminidad cultivada en el microclima sevillano de una mujer que le gusta de alguna manera exhibir su poderío físico".

Mansilla cree que, si pudiese, se vestiría de Dolce & Gabbana, "porque siempre ha sido muy osada, muy atrevida, muy femenina en el cliché clásico de la palabra". El sociólogo destaca que le gusta mucho la combinación de "lencería con algo de chaqueta".

"Últimamente el peso de la púrpura le está haciendo olvidarse de esa lencería más traviesa, más divertida y la está haciendo un poco más tranquila y reposada", señala, "también con maneras de alguien que puede llegar a ser presidenta de la Junta de Andalucía, si, se equivocan, por fin las encuestas".

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