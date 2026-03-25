Gabriel Rufián, reflexiona sobre la guerra de Irak y la de Irán: "Ahora las trolas se votan y antes se tapaban"

"Lo de Irak costó meses y meses de trolas, de mentiras, de inventarse relatos, de ir a todos lados. Y ahora sale un tipo diciendo 'lo hago porque me da la gana' y la gente le vota", reflexiona Gabriel Rufián.

Andrea Ropero se ha trasladado hasta el Congreso de los Diputados para entrevistar a muchos políticos y ministros como la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez o Gabriel Rufián, entre otros. "Ha dicho el presidente del Gobierno que no estamos en el mismo escenario de Irak, sino mucho peor, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de esta situación?", pregunta Andrea Ropero al político de ERC, que contesta tajante en el vídeo principal de esta noticia: "Pues que ahora las trolas se votan y antes se tapaban".

"Lo de Irak costó meses y meses de trolas, de mentiras, de inventarse relatos, de ir a todos lados. Y ahora sale un tipo diciendo 'lo hago porque me da la gana' y la gente le vota", reflexiona Gabriel Rufián comparando la guerra de Irak con la actitud de Donald Trump en la guerra de Irán.

Por otro lado, Andrea Ropero pregunta a Rufián por el problema de la vivienda: "¿Por qué cree que el Gobierno no ha traído aquí ese tope del precio del alquiler?". "Porque no se atreve", afirma rotundo el político catalán, que reflexiona: "Creen que el pequeño propietario va a comprar el relato de que van contra ellos y nosotros no vamos en contra de quien tiene un piso, sobre todo para compensar su pensión, por ejemplo, alquilado". "Nosotros vamos en contra del que especula, el que acumula", asegura Rufián, que insiste: "Lo que no podemos permitir es que las familias de este país compitan con grandes especuladores".

"Y eso lo que significa es romper el bucle tóxico de la acumulación e intervenir el mercado", asegura Rufián, que destaca que "a partir de la segunda vivienda se debe pagar una infinidad de impuestos para evitar que la gente rica no especule con la vivienda". "El PSOE negocia primero con Junts y venir a nosotros y decir, 'lentejas'", critica el político de ERC, que manda un tajante mensaje al PSOE: "Le invito, una vez más, a que en lugar de hacerlo primero con Junts y luego con nosotros lo haga al reves, a ver qué pasa".