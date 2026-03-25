Peter Jackson anuncia una nueva película de 'El señor de los anillos' con guion de Stephen Colbert

Los detalles La nueva película de 'El señor de los anillos' explorará un secreto clave de la Guerra del Anillo, años después del desenlace conocido, y ampliará la historia con tramas inéditas basadas en pasajes nunca adaptados al cine.

Peter Jackson ha anunciado una nueva entrega del universo de 'El señor de los anillos', titulada 'The Lord of the Rings: Shadows of the Past'. El guion estará a cargo de Stephen Colbert y su hijo, Peter McGee. La historia se sitúa 14 años después de la muerte de Frodo, con Sam, Merry y Pippin en una nueva aventura, mientras Elanor, hija de Sam, descubre un secreto que podría cambiar la historia de la Guerra del Anillo. Esta película se suma a 'The Hunt for Gollum', dirigida por Andy Serkis y prevista para 2027. Jackson y Colbert ya han colaborado anteriormente en proyectos relacionados con la Tierra Media.

La Tierra Media no se queda quieta y menos cuando alguien decide volver a abrir sus mapas. El cineasta neozelandés Peter Jackson anunció este miércoles una nueva entrega del universo de 'El señor de los anillos', con un giro inesperado: el guion estará en manos del presentador estadounidense Stephen Colbert y de su hijo, Peter McGee.

La película, titulada 'The Lord of the Rings: Shadows of the Past', se sumará a 'The Hunt for Gollum', otro proyecto ya en marcha que dirigirá Andy Serkis y cuyo estreno está previsto para 2027.

En un vídeo difundido por la productora Warner Bros., Colbert explicó que la idea nace de los seis capítulos iniciales de 'La comunidad del anillo' que no fueron adaptados en la primera película. "Pensé: 'Espera, quizá esto podría ser una historia independiente dentro del relato principal. ¿Podríamos hacer algo completamente fiel a los libros y, al mismo tiempo, respetar las películas que ya existen?'", señaló el presentador de 'The Late Show with Stephen Colbert', cuyo programa dejará de emitirse el próximo mayo.

Según adelantó Variety, la historia se sitúa 14 años después de la muerte de Frodo. Sam, Merry y Pippin emprenden un nuevo viaje para revivir los primeros pasos de su aventura, mientras Elanor —hija de Sam— descubre un secreto largamente oculto que podría cambiar lo que se sabe sobre la Guerra del Anillo: estuvo a punto de perderse incluso antes de comenzar.

No será la primera colaboración entre Jackson y Colbert. El presentador tuvo un pequeño papel en 'El hobbit: La desolación de Smaug' y, además, dirigió al propio Jackson junto a Ian McKellen, Viggo Mortensen y Elijah Wood en el cortometraje 'Darrylgorn' (2019), ambientado también en la Tierra Media creada por J. R. R. Tolkien.

La saga de 'El señor de los anillos' ha sido uno de los mayores éxitos del cine contemporáneo. Las películas dirigidas por Jackson han sumado 17 premios Óscar, 11 de ellos por El retorno del rey, incluida mejor película y mejor director.

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