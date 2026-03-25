La borrasca Therese pone en alerta por lluvias a Canarias y obliga al despliegue de la UME en Tenerife

Efectivos de la UME achicando agua en un garaje durante el paso de la borrasca Therese en Gran Canaria, Canarias (España)

Los detalles Tenerife se suma a El Hierro, La Palma y La Gomera en condición de alerta. Las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúan en prealerta. En Gran Canaria llegaron a descargar más de 150 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de la isla.

El Gobierno de Canarias ha actualizado la emergencia por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones, manteniendo a Gran Canaria en alerta desde la madrugada del miércoles, y sumando a Tenerife junto a El Hierro, La Palma y La Gomera. Fuerteventura y Lanzarote continúan en prealerta. La situación se debe a la borrasca Therese, que ha causado lluvias intensas y persistentes, especialmente en Tenerife y Gran Canaria. La Agencia Estatal de Meteorología activó un aviso rojo por lluvias muy fuertes en Tenerife, y se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Se han registrado acumulados significativos de lluvia, con más de 200 incidencias reportadas. La población ha sido alertada para extremar precauciones y limitar desplazamientos.

El Gobierno de Canarias ha actualizado esta madrugada la emergencia por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones, situación en la que mantiene a Gran Canaria a partir de las 01:30 horas de este miércoles, mientras que Tenerife se suma a El Hierro, La Palma y La Gomera en condición de alerta.

Las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúan en prealerta, ha informado el Ejecutivo autonómico en su página web. Estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (Peinca), ha explicado el Gobierno de Canarias.

La situación de emergencia —la más alta en la escala de riesgos que maneja Protección Civil— estuvo vigor por la mañana del martes en Gran Canaria durante el episodio que descargó en pocas horas más de 150 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de la isla, pero al comienzo de la tarde se rebajó a alerta.

Sin embargo, la actividad convectiva que genera la borrasca Therese llevó a declararla de nuevo en esa isla durante la noche, donde aún se mantendrá tras la última actualización, y también en la de Tenerife, que sin embargo ahora ha pasado a situación de alerta.

Según ha detallado el Gobierno de Canarias, a lo largo de este miércoles las islas estarán muy cerca del centro de la borrasca, lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes, y dispersos por todo el archipiélago.

Se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y en el este y sur de Gran Canaria, donde la actividad convectiva está produciendo lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas en la isla de Gran Canaria, e inundaciones significativas dispersas y especialmente intensas en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

En estas dos islas se han registrado acumulados importantes en 12 horas, habiéndose observado cantidades de 60 milímetros en una hora en la zona de Tacoronte, y de 30 milímetros en una hora en varias localidades del norte de Tenerife, especialmente en el entorno del Valle de La Orotava, y se prevén precipitaciones intensas también en la isla de La Palma, especialmente en el norte y el este. Las lluvias serán también persistentes en esta isla durante la madrugada.

Mensaje ES-Alert a la población de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias emitió este martes por la noche un aviso a la población a través del sistema ES-Alert ante la situación de lluvias intensas en Tenerife.

El mensaje, enviado a los teléfonos móviles de la ciudadanía, advierte de la necesidad de extremar las precauciones y limitar la movilidad. "PROTECCIÓN CIVIL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS. Debido a lluvias intensas en la Isla de Tenerife evite cualquier desplazamiento no esencial. Si conduce extreme la precaución. No cruce zonas inundadas, ni barrancos, ni pasos subterráneos o garajes, a pie ni en coche", reza el mensaje de emergencia. Prosigue advirtiendo de la necesidad de alejarse de cauces y la conveniencia de dirigirse a zonas altas si está en área de riesgo. "Manténgase informado por canales oficiales En caso de emergencia llame al 112 Canarias”, señala el aviso.

El Ejecutivo autonómico ha insistido en la importancia de seguir las indicaciones trasladadas a través de este canal y de mantenerse informado por vías oficiales mientras persista el episodio meteorológico adverso.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó este martes por la noche un aviso de nivel rojo (peligro extraordinario) por lluvias muy fuertes esta noche en el entorno metropolitano de Santa Cruz de Tenerife y zonas del norte de la isla.

A primera hora de este miércoles, los avisos se han rebajado a nivel amarillo en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, donde se mantendrán hasta las 12:00 horas, cuando pasarán a nivel verde.

La UME, desplegada en Tenerife

El centro de coordinación operativa insular (CECOPIN) de Tenerife decretó el nivel 2 de emergencia en la isla y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A partir de ahora el Gobierno de Canarias pasará a gestionar la emergencia, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, especialmente en el área metropolitana, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias. El Cabildo de Tenerife ha actualizado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y declarado la situación de alerta máxima en el área metropolitana, manteniendo al resto de la isla en situación de alerta ante la persistencia de la borrasca Therese, que continúa afectando al territorio con lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas.

La medida ha entrado en vigor a las 20:45 horas del martes, tras la actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene el aviso naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y aviso rojo por lluvias muy fuertes en el área metropolitana y el norte de la isla.

No obstante, a primera hora de la mañana ya se habían registrado acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en una hora en zonas como Tacoronte, Mesa del Mar y el área metropolitana, en un episodio que ha dejado además más de 200 incidencias. Además de solicitar la intervención de la UME, como antes hizo el Cabildo de Gran Canaria, la corporación insular de Tenerife ha pedido al Gobierno de Canarias la activación del sistema Es-Alert para los habitantes de la zona norte.

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